Oaspete surpriză la Kiev: prințul Harry a primit ”permisiunea soției” să vină cu ajutoare pentru răniți

12 septembrie 20250 commentarii

Prințul Harry, membru al familiei regale britanice, a ajuns vineri la Kiev cu o echipă a fundației sale caritabile pentru persoanele cu dizabilități, Invictus Games Foundation, informează ziarul Guardian, preluat de Reuters.

Este a doua vizită în Ucraina pe care o face anul acesta fiul mai mic al regelui Charles. El a mers în aprilie la Lvov, la un centru pentru militarii răniți.

Prințul a fost înrolat timp de zece ani în armata Regatului Unit, înainte de a înființa fundația care organizează competiția sportivă internațională Invictus (”neînvins” sau ”invincibil” în latină – n. red.) pentru soldații răniți în luptă.

”Nu putem opri războiul, dar putem face totul pentru a ajuta procesul de recuperare”, a declarat el cotidianului Guardian în trenul de noapte care îl ducea spre capitala ucraineană.

Harry a fost invitat de guvernul de la Kiev și a afirmat că a primit permisiunea soției și a executivului britanic de a face vizita în care va detalia planurile fundației sale pentru ajutorarea răniților din rândurile personalului militar.

Anterior, prințul a fost în țara sa natală timp de patru zile; el trăiește în California împreună cu soția sa Meghan și cei doi copii ai lor.

Înainte de a renunța în 2020 la poziția de membru de rang înalt al casei regale britanice, relațiile lui Harry cu tatăl său au fost tensionate; prințul și-a criticat public familia. El s-a întâlnit miercuri cu regele Charles pentru prima dată după 20 de luni.

