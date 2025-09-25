POLITICĂ

Oana Murariu(USR): Vom îmbunătăți reintegrarea socială a minorilor condamnați penal

25 septembrie 20250 commentarii

Deputata clujeană Oana Murariu (USR) a înregistrat în Parlament un proiect de lege care vizează îmbunătățirea procesului de reeducare pentru minorii de peste 14 ani, condamnați penal la măsuri educative neprivative de libertate. Inițiativa urmărește extinderea duratei acestor măsuri, pentru a oferi timp suficient consilierilor de probațiune să intervină eficient în sprijinul reintegrării tinerilor în societate.

Durata măsurilor educative neprivative de libertate pentru minorii de peste 14 care săvârșesc fapte penale este redusă și, din acest motiv, și eficiența măsurii e limitată. Prin noul proiect propun extinderea atât a limitelor de durată minime, cât și a celor maxime. În acest fel, consilierii de probațiune vor avea suficient timp de interacțiune cu acești minori și vor putea sprijini reintegrarea lor reală în comunitate.” subliniază deputata Oana Murariu.

Măsurile educative neprivative de libertate sunt: stagiul de formare civică, cu o durată maximă de 4 luni, care ar urma să crească la 6 luni; supravegherea, cu o durată între 2 și 6 luni, care ar urma să devină între 4 luni și un an; consemnarea la sfârșit de săptămână, cu o durată între 4 și 12 săptămâni, care va fi majorată la între 8 și 24 săptămâni; asistarea zilnică, cu o durată între 3 și 6 luni, și care va fi extinsă la între 6 luni și un an.

Prin noul proiect de lege le vom da o șansă reală acestor minori nu numai la reintegrare socială, ci și la un viitor corect și onest, la o viață normală. În același timp, creștem și gradul de siguranță publică, în beneficiul întregii societăți.” declară Oana Murariu.

Proiectul de lege a fost înregistrat în această săptămână la Parlament și va intra pe procedura de dezbatere și adoptare legislativă.

