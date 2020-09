O sută, dar numai atât!

Articol scris in EDITORIAL

Mult, foarte mult – dar de ce spun eu foarte mult, de fapt ar trebui să zic excepțional de grozav de tare, da astea sunt cuvintele potrivite – deci nemaipomenit de imens îmi plac mie hotărârile astea teribil de înțelepte pe care le-au luat și le iau guvernele noastre, indiferent care ar fi dânsele, în cazul de față ăsta cu care ne-am procopsit de o vreme încoace. Dacă mai aveam cumva vreo îndoială, una cât de mică, infimă de tot, privind inteligența și competența miniștrilor care conduc cu atâta demnitate destinele nației noastre greu încercate și de pandemie, ea – îndoiala asta, de va fi existat – a fost rapid și definitiv spulberată de strălucitoarea decizie adoptată ieri, într-o ședință deosebit de extraordinară, ”privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României” – după cum atât de clar și de limpede ni se precizează, de parcă domniile lor guvernanții ar putea lua hotărâri valabile și pe teritoriul multor alte state și țări, cum ar fi China, Honduras sau Egipt, de pildă.

Printre multe alte lucruri de un bun simț declarat și evident, ieri s-a decis ca mitingurile, demonstrațiile, adunările și alte alcătuiri de acest fel pot avea loc numai dacă participanții sunt în număr de maxim 100. De ce o sută și nu mai mulți sau mai puțini, eu nu știu, dar, pe lîngă faptul că sună bine, probabil știe domnul Arafat că coronavirusul nu se activează la cifra asta și devine al dracului doar de la 101 încolo. Cel puțin asta am priceput eu din ce a spus dânsul, cum că dacă la o adunare de soiul ăsta se trece de o sută de muritori, atunci respectivii încalcă legea și se pot lua împotriva lor diverse măsuri de către poliţie și jandarmerie, de la amenzi până la altele. Care altele domnul doctor nu ne-a destăinuit, însă, având în vedere că a pomenit de jandarmi, gândul mă duce la gaze, bastoane și altele asemenea. Dar, să lăsăm asta deoparte.

Este departe de mine gândul de a sugera cuiva să nu respecte o lege sau alta, așa că am stat să cuget un pic la ce soluții practice pot fi luate pentru punerea în practică întocmai a hotărârii guvernamentale. Astfel, pentru a ușura sarcina poliției și jandarmeriei, propun ca participanții la un protest să poarte cu mândrie pe piept sau în alt loc vizibil un număr de ordine, începând – evident – de la 1 și până – la fel de evident – 100, iar cei care sunt în plus să renunțe la înjurat și să se ducă liniștiți acasă. Sau la o terasă. În plus, deoarece ei trebuie să spună ce au de zis într-o zonă clar delimitată și marcată, la o distanță de cel puțin 4 metri unul de celălat, bine ar fi ca locul cu pricina să fie inscripționat cu niște buline colorate, neapărat numerotate și acelea, astfel ca fiecare să poată sudui în voie din cerculețul care i se cuvine.

Dacă este vorba despre un miting cu marș, respectivii trebuie să se deplaseze – după cum sună o altă prevedere din aceeași înțeleaptă hotărâre – în grupuri de maxim 6 persoane, exceptând cazul în care indivizii fac parte din aceeași familie, situație în care se admite ca grupul să fie format din mai mulți demonstranți, probabil fiind astfel încurajat protestul în familie. Dacă facem o elementară împărțire, 100 de mitingiști pot merge spre buline în minim 16,66 grupuri, fiecare a câte 6 nemulțumiți. Întrucât nu se precizează distanța dintre grupuri, de bun simț este să presupunem că ea trebuie să fie tot de măcar 4 metri, caz în care întreg alaiul se întinde pe fix 66,64 de metri.

Odată toate acestea stabilite, eu consider că orice manifestare se poate desfășura în bună regulă și ca ultimă sugestie propun eventualilor manifestanți o lozincă cu textul: ”Bă, cât puteți fi de proști?”

Viorel DĂDULESCU