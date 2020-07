O strategie a orașului scrisă împreună cu clujenii, pentru clujeni

Specialist al Băncii Mondiale: „Fiecare cetățean are potențialul de a deveni un bun ambasador al orașului”

Primăria Cluj-Napoca, prin Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), a demarat o serie de consultări publice pentru realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2021-2030. Prima consultare publică a avut loc online marți, 7 iulie 2020, pe platforma electronică Zoom, tema fiind regenerarea urbană. Așa cum am arătat, în cadrul primei dezbateri despre viitoarea strategie de dezvoltare a orașului nostru, concluzia care s-a desprins a fost aceea că regenerarea urbană va avea la bază calitatea vieții. Astfel, în acest context, specialiștii au atras atenția, printre altele, asupra principiilor de planificare care guvernează procesul prin care vom trece, în vederea realizării strategiei. Unul dintre acestea este de a se construi pe ceea ce există deja, însă cea mai importantă componentă este cea a participării.

Marius Cristea, expert în cadrul Băncii Mondiale, a subliniat că se dorește să se construiască o strategie care să fie scrisă împreună cu clujenii și pentru clujeni, prin urmare vor fi investite resurse în tot ceea ce înseamnă planificarea participativă în mod real. „Principiul de bază în ce privește dezvoltarea urbană este faptul că fiecare cetățean are potențialul de a deveni un ambasador al orașului. Ceea ce mă mândrește la Cluj este faptul că atunci, de exemplu, când urci într-un taxi la aeroport, acesta e unul dintre puținele orașe în care taximetriștii vorbesc de bine administrația, vorbesc de bine orașul, ceea ce este un lucru rar în România. Nu în ultimul rând vorbim în plan spațial de o planificare care trece dincolo de barierele administrative, care merge de la centru – unde vedem deja intervenții de succes – către cartierele orașului, către comunele din jurul orașului”, a spus Marius Cristea. Seria de dezbateri publice online despre viitorul orașului continuă pe tot parcursul lunii iulie. Următoarea întâlnire online va avea loc marți, 14 iulie 2020, tema dezbaterii fiind Clujul Verde. Cele patru dezbateri sunt parte a proiectului ,,Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO – CIIC’’, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA).

Proiectul are două componente: design-ul, dezvoltarea și implementarea unui sistem electronic de digitalizare și simplificare a serviciilor publice oferite cetățenilor municipiului Cluj-Napoca prin implementarea funcționarului public electronic și virtual – ANTONIA și utilizarea Centrului de Inovare și Imaginație Civică în planificarea strategică a proceselor de inovare socială, pentru creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor oferite cetățenilor municipiului Cluj-Napoca.A.M.C.