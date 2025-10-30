SĂNĂTATE

O șansă în plus la viață pentru bolnavii de cancer prin tehnologie AI

30 octombrie 20250 commentarii

Achiziție ultra-performantă la Spitalul Clinic de Urgență Cluj

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, în parteneriat cu ministerul Sănătății și cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest (ADRNV) a finalizat proiectul de dotare cu aparatură specifică de diagnostic și tratament de ultimă generație destinată pacienților oncologici, în valoare totală de 5 milioane de euro. Proiectul este încadrat în categoria operațiunilor de importanță strategică.

Proiectul a constat în achiziția a două sisteme de imagistică care funcționează pe principiul rezonanței magnetice (IRM) moderne de minimum 3 Tesla, respectiv 1,5 Tesla, la care se adaugă un computer tomograf dentar, un videoendoscop, un videoecoendoscop și un videogastrtoscop. Noile aparate IRM permit obținerea de informații imagistice de înaltă rezoluție despre structura și funcția tumorilor fără a necesita proceduri invazive, cum ar fi biopsiile. Videoendoscoapele vor permite vizualizarea directă a formațiunilor tumorale și identificarea leziunilor suspecte, facilitând astfel diagnosticul precoce al cancerului în diverse regiuni ale corpului.

Un pas în plus în investigare

Demersul imagistic se adresează pacienților oncologici, beneficiari ai activităților specifice curative pentru boala neoplazică, derulate prin Secția Oncologie medicală și prin celelalte facilități medicale ale spitalului, care oferă tratament eficient și personalizat pecienților de cancer. Noile aparate IRM sunt dotate cu antene ultraflexibile, adaptate nevoilor pacienților oncologici, care pot întâmpina dificultăți de poziționare în paratele clasice. Prin această achiziție numărul sistemelor de imagistică magnetică (IRM) la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență va ajunge la patru, ceea ce reprezintă un mare plus în investigarea bolnavilor internați, dar și reducerea perioadei de așteptare pentru pacienții care accesează serviviile de ambulator.

Nu doar diagnosticare, ci și tratare

Prof. univ. dr. Claudia Gherman, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, a declarat: „Cele două sisteme de imagistică – 3 Tesla și 1,5 Tesla – sunt singurele în circuitul public de sănătate existent la ora actuală în regiunea noastră. Acestea oferă imagini de înaltă rezoluție și fideliate. Acest lucru presupune o reducere a duratei examinării, lucru care conduce la efectuarea unui număr mult mai mare de examinări care se pot efectua în același interval de timp. Având în vederea gradul ridicat de solicitări, am hotârât să extindem programul de lucru și sâmbăta, astfel încât listele de așteptare se vor scurta în ceea ce privește timpul. Imaginile de înaltă fidelitate permit nu doar diagnosticarea, ci și tratarea pacienților oncologici fără a apela la procedurile minim invazive. Astfel eficiența tratamentelor va crește substanțial. Categoria de persoane la care ne adresăm preponderent este cea a bolnavilor din Secția de Oncologie medicală dar ne adresăm și pacienților care aparțin celorlalte secții sau celor care beneficiază de spitalizare de zi”.

Diagnostic cu ajutorul inteligenței artificiale

Conf. univ. dr. Andrei Lebovici, șeful Secției Radiologie – Imagistică, a specificat: „Aparatura folosită până acum este învechită, cu utilizare de peste 10 ani. Aparatele se defectau foarte des, lucru care însemna așteptare din partea pacienților. Spitalul Județean a cheltuit anual câteva milioane de lei numai pentru repararea acestora. Pe partea de calitate, radiologia este ramura medicală care evoluează cel mai repede. În imagistică 10 ani este foarte mult. Ești depășit mult în tot ceea ce înseamnă calitatea examinării și viteza de lucru a aparatului. Tehnologia prin care realizăm acum RMN-ul este vârf de gamă, deci ultra-performantă, iar în privința dotărilor acestea sunt „full option”. Dotările de care vorbesc beneficiază de inteligență artificială, încorporată în structura aparatului. IA accelerează examinarea, o fidelizează, îi crește calitatea”

Timp de scanare redus la jumătate

Șeful Secției Imagistică – Radiologie adaugă: „La anumite secvențe timpul de scanare se reduce la jumătate. În luna aceasta am efectuat pe cele două aparate RMN aproximativ 600 de investigații. În două – trei luni vom crește numărul pacienților investigați cu 30%. Sunt examinări al căror timp este de 10 – 15 minute, comparativ 40 de minute pe vechile aparate. Desigur, depinde și denatura investigației, de patologie, de zona în care se face examinarea. Acum câțiva ani lista de așteptare a pacienților era de 9 luni pentru o investigație. Acum am redus-o la 3 luni. Este adevărat, că lucrăm și sâmbăta, cu câte două ture pe fiecare aparat de rezonanță magnetică. Astfel, sâmbăta examinăm aproximativ 30 de pacienți. Termenul de așteptare de 3 luni este mai redus chiar decât al unor clinici private. Depunem eforturi pentru ca pacienții să nu sufere, să contribuim cât mai mult la actul medical de calitate”.

Vorbim nu doar de boală, ci și de timp

Călin Măgurean, director executiv în cadrul ADRNV a menționat: „Achiziția a fost inclusă în Proiectul- Program Sănătate 2021- 2027. Este un pas înainte pentru consolidarea sistemului medical din Regiunea Nord- Vest. Clujul se evidențiază ca un pol al excelenței și expertizei în domeniul medical. De aceea, ADRNV, ca organism intermadiar în Programul Sănătate, susține măsuri care consolidează performanța în sănătate, prin finanțarea elementelor de infrastructură. Investiția în sănătate nu reprezintă doar un cost, ci o investiție în comunitate, sănătatea fiind unul dintre motoarele dezvoltării societății. Domeniul oncologic va rămâne o prioritate, deorece în acest caz vorbim nu doar de boală în sine, ci și de timp. De aceea am dorit să ne implicăm, punând la dispoziția medicilor, sub semnul urgenței, instrumente performante, care dau o șansă în plus bolnavilor la un tratament adecvat”.

Beniamin Pascu

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Progres, Prevenție, Practică Clinică. The Dietitian 2025

Ministerul Afacerilor Interne a lansat aplicația mobilă RO CEI Reader, pentru citirea datelor din Cartea Electronică de Identitate

Pr. paroh Teodor Lazăr: Iuliu Hossu a înțeles direcția în care va merge o lume întreagă

Progres, Prevenție, Practică Clinică. The Dietitian 2025

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.