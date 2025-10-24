EDUCAȚIE

O personalitate de referință a urbanismului european, titlul de Doctor Honoris Causa din partea UTCN

24 octombrie 20250 commentarii

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a conferit titlul de Doctor Honoris Causa profesorului emerit urbanist Marcel Smets, de la Universitatea Leuven (Belgia), o personalitate de referință a urbanismului european, anunță reprezentanții UTCN.

Ceremonia festivă a avut loc joi, 23 octombrie 2025, în Aula „Alexandru Domșa”, în prezența cadrelor universitare, a studenților și a invitaților din mediul academic și profesional. Discursul de Laudatio a fost susținut de prof. dr. arh. Șerban Țigănaș, decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism UTCN, care a evidențiat contribuțiile esențiale ale profesorului Smets la dezvoltarea urbanismului contemporan și la formarea unei noi generații de profesioniști”, informează aceiași reprezentanți care mai arată că prin această distincție, „UTCN își exprimă recunoștința și aprecierea față de un academician și urbanist a cărui activitate a influențat profund modul în care gândim orașele și spațiile publice ale prezentului”.

T.S.

