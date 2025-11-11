SĂNĂTATE

O nouă sală de menținerea condiției fizice la Gherla

11 noiembrie 20250 commentarii

Dacă până în prezent gherlenii doritori de menținerea sănătății prin exerciții de fitness au fost obligați să se deplaseze la Cluj-Napoca sau Dej, de câteva zile au posibilitatea să frecventeze astfel de săli speciale și în orașul lor. Astfel, din data de 7 noiembrie 2025 strada Hășdății din Gherla devine noul punct fierbinte al pasionaților de sport și viață activă.

Acolo s-a deschis o modernă și bine dotată sală de fitness cum nu s-a mai văzut — nici în Gherla, nici în Dej, cu dotări care lasă în urmă chiar și unele săli „cu pretenții” din Cluj-Napoca. Noua sală funcționează 100% autonom: uși automate, acces cu cod QR, sistem de ventilație inteligent, jaluzele cu senzori de lumină și lumini ambientale care se aprind doar când e nevoie, ca în Occident sau cum am văzut în filme sau la televizor. Practic, totul e digital, curat și perfect controlat. În interior, te așteaptă aproximativ 60 de echipamente profesionale Precor — de la biciclete și aparate de recuperare, la bănci de forță și gantere pentru toate grupele musculare. Fiecare aparat de cardio se conectează la contul tău personal: îți salvează progresul, îți sincronizează antrenamentele, și îți oferă un antrenament personalizat, dacă vrei un plus de motivație. După efort, urmează recuperare medicală. Sala dispune de o saună cu infraroșu de ultimă generație, cu beneficii pentru circulație, piele și recuperare musculară. Se poate rezerva exclusiv, direct din aplicație — dacă vrei, exclusiv pentru tine sau alături de prietenii tăi. Sistemul de ventilație monitorizează în timp real calitatea aerului — pornește automat când crește nivelul de dioxid de carbon sau umiditatea. Aerul este filtrat la standarde medicale, cu filtre de polen și cărbune activ, iar temperatura este controlată cu pompe de căldură și aer condiționat în toate zonele. Spațiul este generos: 350 mp zona de antrenament, 240 mp pentru recepție, vestiare și saună, plus o sală separată care poate fi închiriată pentru TRX, box, Zumba sau antrenamente personalizate. La nivel european, tot mai mulți oameni aleg să meargă regulat la sală. România e încă în urmă, dar tendința este clar – în creștere. Iar vestea bună: angajatorii pot deconta abonamentele de fitness pentru angajați, ceea ce face sportul nu doar sănătos, ci și accesibil.

Iată că prin înființarea acestei săli de fitness modern municipiul Gherla intră în rândul marilor orașe europene, unde menținerea sănătății și condiției fizice a omului devine o prioritate. Mare avantaj pentru cei care indiferent de vârstă doresc să facă mișcare în condiții dintre cele mai bune.

Szekely Csaba

Abonamente

