CULTURĂ

O nouă expoziție Albin Kaczka la Gherla

3 septembrie 20250 commentarii

Amatorii artelor din municipiul Gherla s-au obișnuit deja ca în fiecare an la începutul lunii septembrie la Centrul de Informare și Promovare Turistică au parte de o nouă expoziție personală al artistului localnic, Albin Kaczka, un împătimit al picturii, un talent care mai are multe de spus în lumea acestui domeniu.

Dacă la vernisajul primei expoziții deschise tot în locația respectivă domnia sa a mărturisit că el lucrează doar în timpul liber și s-a autodefinit ca un pictor de weekend, iată că în prezent deja este cunoscut ca un adevărat profesionist, cel puțin prin cele doisprezece lucrări de mari dimensiuni expuse în sala din plin centrul municipiului de pe Someș, unde domnia sa se prezintă pentru a zecea oară în fața publicului. Cum a trecut timpul! Doar acum a fost, când aflat la debutul carierei de artist a expus primele picturi, care au promis foarte mult, între timp lucrările domniei sale fiind savurate la Centrul Urban din parcul clujean, dar și la Cercul Militar Dej. Peste tot tablourile lui imense au fost admirate de numeroșii iubitori ai frumosului, numele lui fiind deja cunoscut în lumea artelor din județul nostru. Tematica lucrărilor expuse în prezent este deosebit de variată. Printre cele doisprezece picturi găsim peisaje, biserici, portrete și natură statică, adică o varietate de picturi realizate în ulei, care atrag privirea vizitatorilor mai ales prin expresivitate și simplitatea culorilor. În premieră, artistul gherlean are și lucrări cu tematică sportivă, chiar o secvență din timpul unui meci de fotbal susținută de echipa feminină Atletic Olimpia în Superligă, cea mai prestigioasă competiție al sportului cu balonul rotund dedicată sexului frumos. Sunt expuse și două portrete pictate în ulei a reprezentanților presei din fostul Armenopolis, care de-a lungul anilor reflectă fidel activitatea creatoare al artistului gherlean, ajuns la o maturitate de invidiat.

Expoziția de pictură Albin Kaczka poate fi vizitată toată luna septembrie la Centrul de Informare și Promovare Turistică Gherla de luni până vineri în intervalul orar 9,00-15,00.

Szekely Csaba

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Marele Trofeu al Festivalului de Muzică Populară Mamaia 2025, câștigat de Alice Ghile

Dramaturgie estonă contemporană: patru texte ce definesc teatrul baltic din ultimii 30 de ani

Regal muzical la Cluj: Dirijorul Cristian Măcelaru și Orchestra Simfonică WDR din Köln în Festivalul Internațional „George Enescu”

Festivalul Internațional de Chitară Transilvania 2025 – Samuel Duciuc laureatul ediției a 23-a

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.