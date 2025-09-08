ADMINISTRAȚIE

O nouă acțiune de dezinsecție la Gherla

8 septembrie 20250 commentarii

În municipiului Gherla de la începutul acestei săptămâni are loc o nouă acțiune de dezinsecție după cea de la îneputul verii. Primăria Municipiului Gherla organizează și în perioada 8-12 septembrie 2025 o amplă acțiune de dezinsecție care se desfășoară în intervalul orar 00:00 – 06:00, în funcție de condițiile meteo.

Scopul campaniei este combaterea insectelor dăunătoare precum țânțarii, muștele și căpușele, responsabile pentru disconfortul populației în sezonul cald. Zonele vizate au inclus Parcul Mare; Parcul Central; Parcul Clujului; Teren Stadion; Scuar str. Liviu Rebreanu; Zona Canalul Morii (tronson situat între str. Parcului și str. Clujului); Cartierul Tineretului – loc de joacă pentru copii; Str. Călărași – loc de joaca pentru copii; Băița (loc de joacă pentru copii – Cămin cultural). Acțiunile se derulează cu folosirea insecticidului Cymina Plus, un produs autorizat de Ministerul Sănătății pentru uz sanitar uman. Autoritățile locale au avertizat la timp cetățenii din zonele vizate să își țină ferestrele închise în timpul operațiunilor și subliniază că accesul pietonal va fi interzis temporar în perimetrele tratate. De asemenea, apicultorii au fost sfătuiți să ia măsuri de protecție pentru albinele lor. Pentru a maximiza eficiența campaniei, Primăria a făcut apel la cetățeni, asociații de proprietari, instituții și agenți economici să desfășoare, în paralel, acțiuni similare pe proprietățile private – curți, grădini, subsoluri și spații verzi. Campania are loc în baza prevederilor legale în vigoare privind salubrizarea localităților și protejarea sănătății publice. Având în vedere că municipiul Gherla dipune de mari suprafețe de verdeață, sunt binevenite aceste acțiuni de dezinsecție, evitând astfel situațiile neplăcute când, mai ales în rândul copiilor au apărut accidente mai mici sau mai mari.
Szekely Csaba

