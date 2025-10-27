ADMINISTRAȚIE

O importantă stradă din Dezmir va fi modernizată complet

27 octombrie 20250 commentarii

Strada Trandafirilor din localitatea Dezmir, comuna Apahida urmează să beneficieze de o amplă modernizare, potrivit unui proiect aflat în pregătire și inclus în calendarul viitoarelor investiții. Lucrările planificate vizează îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale, precum și creșterea siguranței și a calității vieții pentru locuitorii din zonă.

Proiectul prevede realizarea a două benzi de circulație, inclusiv benzi dedicate pentru transportul public, amenajarea de trotuare moderne și construirea unei piste de biciclete, pentru a încuraja deplasarea alternativă, sigură și sustenabilă. Totodată, este prevăzută și introducerea unei rețele de canalizare pluvială, menită să prevină acumulările de apă în timpul ploilor abundente.

Lucrările se vor întinde pe o lungime de peste 300 de metri, aducând un plus de funcționalitate și confort locuitorilor din Dezmir.

Proiectul este finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest), prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului se ridică la 88.600.665,08 lei, din care 75.310.565,32 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR, iar 11.518.086,44 lei provin din bugetul național.

Prin această investiție, administrația locală își propune să continue procesul de modernizare a infrastructurii din comuna Apahida, contribuind la o mobilitate urbană mai eficientă și la un mediu de viață mai sigur și mai curat.

