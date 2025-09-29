EXTERNE

Număr record de cazuri de sifilis înregistrate în Germania în 2024

29 septembrie 20250 commentarii

Cazurile de sifilis raportate în Germania au atins un nivel record în 2024, cu 9.519 infecţii înregistrate, a anunţat joi autoritatea de sănătate publică din Germania, Institutul Robert Koch (RKI), transmite DPA.
Acest lucru a marcat o creştere de 3,9% faţă de cele 9.159 de cazuri raportate în 2023.
Buletinul epidemiologic a arătat diferenţe regionale accentuate. Berlinul a înregistrat cea mai mare incidenţă, cu 35,7 cazuri la 100.000 de locuitori, urmat de Hamburg (30,3) şi Bremen (14), toate peste media naţională de 11,2. Cea mai mică incidenţă a fost raportată în Brandenburg, cu 4,5 cazuri la 100.000 de locuitori.


Femeile au reprezentat 7,6% din numărul infecţiilor anul trecut, a declarat RKI.
Sifilisul, o boală bacteriană care afectează doar oamenii, poate fi transmis pe cale sexuală, prin sânge sau de la femeile însărcinate la nou-născuţi. De obicei, boala progresează în trei etape, începând cu o rană nedureroasă la scurt timp după infecţie, urmată de modificări ale pielii şi, ani mai târziu, de potenţiale leziuni ale sistemului nervos şi vaselor de sânge.


Antibioticele sunt eficiente în tratarea sifilisului, dar reinfectările sunt posibile, a precizat institutul.

 

