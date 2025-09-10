SOCIAL

Nu se ia în calcul majorarea vârstei de pensionare

10 septembrie 20250 commentarii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi că nu se ia în calcul majorarea vârstei de pensionare pentru toţi românii, că nu există niciun proiect pe acest subiect, iar PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare pentru că pensia este un drept câştigat după o viaţă de muncă şi de cotizare. Manole a fost întrebat dacă se ia în calcul la Guvern majorarea vârstei de pensionare. ”Nu, nu se ia în calcul aşa ceva. Nu este niciun proiect şi nici o discuţie în legătură cu acest subiect. Şi Partidul Social Democrat nu susţine creşterea vârstei de pensionare pentru că pensia este un drept câştigat după o viaţă de muncă şi de cotizare, nu ceva ce poate sau trebuie să fie amânat, nu este vreun privilegiu. Deci, în concluzie, nu există nicio discuţie şi niciun proiect în legătură cu acest subiect. Şi chiar mă bucur că premierul a nuanţat în cursul acestei dimineţi, dacă nu mă înşel, spunând că această discuţie poate şi are loc în legătură cu pensiile ocupaţionale, discutăm mai ales despre pensiile magistraţilor şi despre proiectul care este deja asumat de Guvern, dar nu despre pensii în general”, a spus Manole la Palatul Parlamentului. El a adăugat că nu vrea să califice în vreun fel declaraţia premierului. „Eu sunt aici ca să vă spun că Partidul Social Democrat nu susţine un astfel de demers, că nu există niciun proiect şi nicio discuţie în interiorul coaliţiei în legătură cu acest subiect şi din motivele anterior exprimate nu se va întâmpla aşa ceva”, a conchis acesta.

Guvernul nu are în vedere şi nu discută în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare, a precizat, marţi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. „În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la eliminarea excepţiilor de la vârsta standard”, a explicat Dogioiu

