Nouă ambulanțe moderne înnoiesc flota SMURD și ISU Cluj

13 noiembrie 20250 commentarii

Nouă ambulațe moderne au ajuns la Cluj-Napoca. Trei vor deservi misiunile salvatorilor de la SMURD Cluj și șase ale acelora de Serviciul de la Ambulanță al județului (SAJ) Cluj. Prezentarea acestora a fost făcută joi, 13 noiembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă, organizate la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Avram Iancu” Cluj. Un fapt cu totul inedit, asamblarea echipamentelor medicale de pe toate ambulanțele s-a făcut la Gilău. Ambulanțele dispun de dotări moderne, printre care și dispozitivul numit Corpus CPR, un sistem automat de compresii toracice, care efectuează masajul cardiac cu o precizie și o constanță imposibil de obținut manual. Dispozitivul menține calitatea resuscitării chiar și pe timpul transpotului pacientului, astfel în cazurile de stop cardio-respirator cresc șansele de supraviețuire.

La eveniment au fost prezenți prefectul județului Cluj, Maria Forna, directorul general al Direcției Generale Management Urgențe Medicale DSU MAI, dr. Călin Alexandru, maiorul Adrian Cuibuş ofițer în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu Cluj, colonel Gabriel Drînda, managerul general al Serviciului de Ambulanță al județului (SAJ) Cluj, doctor Horia Simu, medicul șef al UPU-SMURD Cluj, dr. Cristian Ursu, deputatul clujean Radu Moisin.

Alte zece ambulanțe sunt așteptate la Cluj în 2026

În deschidere, prefectul județului Cluj, Maria Forna, a spus că, la nivelul județului Cluj, au fost livrate nouă ambulanțe dintr-un total de nouăsprezece ambulanțe, trei către ISU Cluj și șase către SAJ Cluj, și că prin această investiție strategică se realizează un pas important în direcția consolidării sistemului de urgență, cu echipamente moderne și sigure pentru personalul medical și paramedical și cu un răspuns mai rapid și eficient în sprijinul clujenilor.

Prezent la eveniment, primarul Clujului Emil Boc a afirmat că viața clujenilor este mai sigură odată cu primirea celor nouă ambulanțe la care se vor adăuga alte zece achiziționate până la mijlocul anului 2026, pentru SMURD Cluj și SAJ Cluj, subliniind că acestea sunt dotate cu aparatură medicală de ultimă generație.

Asamblarea echipamentelor medicale s-a făcut la Gilău

Directorul general al Direcției Generale Management Urgențe Medicale DSU MAI, dr. Călin Alexandru, a declarat că procedura de achiziții a autovehiculelor a fost coordonată de Departamentul pentru Situații de Urgență, dar că proiectul a fost implementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar banii au fost alocați de către Guvern, din fonduri europene, cu sprijinul Ministerului Sănătății. De asemenea, acesta a spus că asamblarea echipamentelor medicale de pe toate ambulanțele livrate la Cluj s-a făcut la Gilău. La începutul acestu an, la nivel național, prin Programul Național de Redresare și Reziliență s-au redistribuit fonduri pentru un număr de 1200 de ambulanțe, atât pentru serviciile SMURD cât și pentru serviciile de ambulanță.

3.000 de persoane au avut nenoie de echipajul de terapie intensivă

Gazda conferinței de presă, șeful ISU Cluj, colonel Gabriel Drînda, a declarat că, în cursul următoarelor luni, se așteaptă livrarea a încă patru ambulanțe, trei de tip B și o ambulanță tip C, pe lângă cele trei mașini deja primite. Ambulanțele moderne vor oferi un real sprijin în misiunile permanente ale echipajelor. De la an la an asistăm la o creștere a numărului de intervenții pentru echipajele noastre. Anul acesta, echipajele SMURD de terapie intensivă mobilă și prim-ajutor au asistat 17.400 de persoane, în creștere cu proximativ 4% față de anul trecut. Echipajul de prim-ajutor de tip B2, cu pompieri și voluntari, au asistat 14.000 de persoane iar echipajele de terapie intensivă cu medic au asistat peste 3.000 de persoane.”, a precizat col. Gabriel Drînda. În prezent, ISU Cluj dispune de echipaje medicale în doisprezece puncte ale județului, la nivelul județului existând unsprezece ambulanțe de prim-ajutor, mai precis în Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Huedin și în comunele Gilău, Florești, Mociu, Jucu, Băișoara și Aghireș. La nivelul municipiului Cluj-Napoca, unitatea dispune de două ambulanțe de terapie intensivă mobilă, ambulanța SMURD de tip neonatologie pentru trasportul nou-născuților în stare critică, două autospeciale pentru transport victime multiple și două motociclete SMURD.

Primul pas, dintr-un proces de reînnoire

La rândul său, managerul general al SAJ, dr Horia Simu, a afirmat că pentru cei din Serviciul de ambulanță aceste ambulanțe înseamnă mai mult decât niște simple mașini, înseamnă șansa de a ajuge mai repede la oameni, șansa de a salva mai multe vieți”, „E primul pas dintr-un proces de reînnoire pe care ni-l dorim complet astfel încât fiecare echipaj să poată interveni cu mijloace moderne, fiabile și adaptate nevoilor actuale”. Șeful SAJ Cluj a mai spus că aces investiție se adresează, în primul rând, colegilor săi, care dau totul pe teren, dar și oamenilor pe care-i deservesc. Până la începutul lunii noiembrie a acestui an, echipajele SAJ Cluj au intervenit la 90.112 de cazuri, iar ambulanțele clujene au făcut de aproape cinci ori înconjurul Pământului la Ecuador.

Medicul șef al UPU-SMURD Cluj, dr. Cristian Ursu, a precizat că ambulanțele care au venit vor ajuta oamenii care așteaptă intervenția salvatorilor. „Clujul este un județ greu, care atrage multă lume, dar care atrage și multe situații dificile. Având aceste ambulanțe o să putem interveni prompt și o să putem asigura intervenție de calitate, așa cum am făcut-o și până.” 

Tia SÎRCA

sursă foto: ISU Cluj

