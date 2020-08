Note de spectator

Articol scris in CULTURA

Flauto Dolce: iubit, prețuit, respectat

Sincer să fiu, am așteptat cu interes concertul aniversar al ansamblului Flauto Dolce. Și sigur nu am fost singurul care și-a dorit acest lucru. În primul rând pentru că Flauto Dolce–Majo Zoltan/director muzical, flaute drepte; Szabo Maria/flaute drepte, Miklos Noemi/clavecin, orgă; Mihaela Maxim/soprană-este un anamblu de prestigiu al Clujului muzical, al României muzicale. Nu în ultimul rând, este ansamblul al cărui proiect ambițios, foarte bine manageriat și materializat artistic, pune în valoare bijuterii ale barocului muzical. Așa cum s-a întâmplat și în concertul de miercuri, 18 august, în care ne-am bucurat de piesele unor compozitori mai mult cunoscuți din manuale și mai puțin din programele de concert. Este vorba despre Giovanni Gastoldi (cca 1554-1609), Marco Uccellini (cca 1603/1610-1680), Philip Rosseter (1568-1623), Thomas Morley (cca 1557/1558-1602), Franz Pfeifer (secolul al XVIII-lea) și Joseph Bengraf (1745-1791). Muzica lor trebuie să fie mai des programată în concertele de profil și sunt sigur că Flauto Dolce îi va mai aduce în atenția noastră.

Din lucrările lui Giovanni Gastoldi au ascultat ”Il Curioso (Dimmi che mio core”) și ”La spensierato”, balletti a tre voci, ambele compuse în 1594. Marco Uccellini afost inclus în program cu aria ”La Bergamasca” (1642; din ”Sonate ed arie a violini e basso”; o lucrare, fără exagerare, magistrală, cum magistrală este și interpretarea ei). Philip Rosseter a fost prezent cu aria ”When Laura Smiles” (1601), în timp ce din Thomas Morley (reprezentant de seamă al Renașterii, suntem în perioada Angliei Elisabetane) am ascultat ”It Was a Lover and His Lass” din ”As You Like it” (1600). Sunt de amintit și ”Greensleeves” (baladă cunoscută sub numele de „A Newe Northen Dittye of ye Ladye Greene Sleves”, înregistrată de Richard Jones în 1568), ”Saltus Hungaricus” , apoi ”Dansul Principelui Transilvaniei și alte dansuri”, cântece și dansuri tradiționale țigănești.

Concertul lor de miercuri m-a convins de încă un lucru, important și el. Flauto Dolce este cu adevărat un ansamblu iubit, prețuit și respectat. Un argument dacă vreți: ploaia nu a oprit deloc concertul, nimeni nu s-a ridicat să plece, s-a aplaudat la scenă deschisă, s-au dăruit flori. Și încă un amănunt: Flauto Dolce susțin duminică, 23 august, un concert la…Koln!

Demostene ȘOFRON