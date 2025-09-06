ADMINISTRAȚIE

Noi demersuri pentru amenajarea cimitirului de animale pe Valea Gârbăului

6 septembrie 20250 commentarii

Primăria Municipiului Cluj-Napoca propune amenajarea unui cimitir pentru animale de companie în Valea Gârbăului, parte dintr-un nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ce se întinde pe o suprafață de peste 50.000 de metri pătrați. Proiectul mai include și o pădure-parc adiacentă, menită să ofere un spațiu verde și de recreere pentru locuitorii orașului.
Potrivit documentației, nevoia unui astfel de spațiu este justificată de faptul că animalele de companie sunt considerate membri ai familiei, iar un loc special de comemorare este important pentru stăpâni.
Pe lângă cimitir, proiectul urbanistic prevede și modernizarea infrastructurii locale. Astfel, strada Valea Gârbăului va fi lărgită la 12 metri pentru a permite amenajarea de trotuare, iar în interiorul cimitirului vor fi construite alei pietonale și alei de tip „shared-space” pentru a facilita accesul. Se menționează că zona prezintă un risc de alunecări de teren, motiv pentru care vor fi necesare studii geotehnice suplimentare pentru a asigura siguranța construcțiilor.

Proiectul face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative ale Primăriei Cluj-Napoca menite să transforme orașul într-unul mai prietenos cu animalele. Recent, un proiect de hotărâre a fost aprobat de consilierii locali, permițând accesul cu animale de companie în sediile Primăriei și ale altor instituții publice.

