Nocturna Bibliotecilor la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj. Care sunt recomadările pentru lectură

28 septembrie 20250 commentarii

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a încurajat publicul clujean la lectură sâmbătă, 27 septembrie 2025, cu prilejul desfășurării Nocturnei Bibliotecilor, ediția a XVI-a. Activitățile au cuprins un program inedit pentru toate vârstele, desfășurat la sediul central al bibliotecii, Calea Dorobanţilor nr. 104, dar și la Filiala „Traian Brad”, strada Izlazului nr. 18. La Nocturna Bibliotecilor publicul a putut să doneze cărți pentru copii, pentru bibliotecile din mediul rural, dar și să-și aleagă o carte în dar, în zonele special amenajate.

Nocturna Bibliotecilor din acest an s-a desfășurat sub sloganul „Destine și personaje celebre din literatură – tema prieteniei și a solidarității” astfel că Biblioteca Județeană „Octavian Goga” a venit cu câteva sugestii de lectură pentru utilizatorii bibliotecii. Printre acestea s-au numărat cărțile „Inocenții” – Ioana Pârvulescu, Ahile sau despre forma absolută a prieteniei” – Petru Creția, „Amintiri din copilărie” – Ion Creangă, „La Medeleni”- Ionel Teodoreanu, „Cireșarii”- Constantin Chiriță, „Toate pânzele sus” – Radu Tudoran,  Dimineață pierdută -Gabriela Adameșteanu, „Iubitelor mele prietene” – Irina Binder și Carmen Voinea Răducanu, „Teoria apropierii” – Bogdan Răileanu, „Elevul Dima dintr-a șaptea” – Mihai Drumeș, „Cișmigiu & Comp. – Grigore Băjenaru, „De două mii de ani…” – Mihail Sebastian,  Băiuțeii – Filip Florian și Matei Florian, „Multă forță și un dram de gingășie” – Andrei Dosa, „Mai puțin decât dragostea” – Bogdan Crețu.  Pe parcursul evenimentului publicul clujean, de la cel mai mic până la cel mai mare, s-a putut bucura de ateliere de lectură în familie, ateliere de creativitate, proiecții de diafilme și filme artistice, expoziție de carte rară și carte bibliofilă,  concursuri de costume, quiz-uri literare, concursuri de ghicitori, un minirecital și o campanie de schimb de cărți. 

În deschiderea evenimentului, a avut loc un moment artistic, recitalul intitulat „Povești în vers și cânt. Destine unite”, susținut de un grup de elevi talentați de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, îndrumați de profesoara Uliana Jurcan. „Prin interpretări de o mare expresivitate, fie muzicale – la vioară sau pian -, fie poetice, acești tineri deosebiți au reușit să ajungă la inimile celor prezenți. Le mulțumim pentru harul și generozitatea cu care ne-au oferit o parte din bogăția sufletelor lor”, au transmis organizatorii. De asemenea, copiii și părinții, care au dorit să descopere povești de odinioară, păstrate pe diafilme, au putut participa la programul „Povestea din cutiuță”, unde au vizionat povești de pe diafilme din colecția Sălii de artă a bibliotecii. Pentru a-i implica și mai mult pe cei mici în activități aceștia au fost încurajați să fie cât mai creativi în cadrul atelierelor de confecționare a unor decorațiuni de toamnă. La Nocturna Bibliotecilor copiii, dar și adulții s-au ghidat după îndemnul „Schimbă destinul unei cărți”, oferind cărțile deja citite altor participanți și luând altele pentru a le lectura.

Un moment cu totul antrenant a  fost acela în care personaje din cărți au concurat pentru costumele cele mai reușite, copiii cu cele mai spectaculoase costume primind în dar câte o carte.  Pe tot parcursul evenimentului, participanții au putut să se înscrie gratuit la bibliotecă și să se fotografieze la InstaCorner-ul „I love books” amenajat în foaierul sediului central în colaborare cu My Magic Paper Petals by Livia Boldor. Reamintim că anul acesta, Nocturna Bibliotecarilor, inițiată de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), s-a desfășurat sub sloganul „Destine și personaje celebre din literatură – tema prieteniei și a solidarității” și urmărește promovarea varietății de resurse și oportunități pe care le oferă biblioteca publică. 

 

Tia SÎRCA 

sursă foto: Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

