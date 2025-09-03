POLITICĂ

Nicușor Dan pare optimist: Coaliția funcționează și merge înainte

3 septembrie 20250 commentarii

În momentul acesta coaliția de guvernare funcționează și merge înainte, a afirmat, miercuri, la Cernavodă, președintele Nicușor Dan.

‘Ținând cont că sunt patru partide și un grup parlamentar, eu cred că coaliția asta funcționează bine în momentul acesta’, a afirmat el.

Șeful statului s-a întâlnit, marți, cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni.

‘Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot să vă spun: în momentul acesta coaliția funcționează și merge înainte’, a punctat el despre această întrevedere.

AGERPRES

