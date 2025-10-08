EVENIMENT

Negreniul se umple de viață și negoț

8 octombrie 20250 commentarii

Târgul de toamnă de la Negreni se va desfășura pe parcursul a patru zile, începând cu 9 octombrie. Târgul va avea loc pe platoul de lângă Crișul Repede, până duminică 12 octombrie.

Târgului din toamnă de la Fechetău cum mai este numit a atrage mii de comercianți și mii de vizitatoriCunoscut încă din perioada medievală, și menționat din anul 1815, în „Calendarul târgurilor”, târgul de la Negreni avea un rol important în viața localnicilor din zonă. Inițial, la târgul din vară moții își achiziționau alimente și produse pentru sezonul de iarnă.

Odată cu trecerea timpului, scopul inițial al târgurilor a fost modificat, iar în prezent acolo pot fi găsite o sumedenie de obiecte și produse de toate felurile: antichități, cusături și porturi populare, farfurii pictate, mobilier de epocă, cioplituri din lemn, timbre, artizanat, cărți, oale, porțelanuri, biciclete, bibelouri, statuete, tablouri, ceramică, icoane și alte obiecte decorative, dar și haine, încălțăminte, electronice, electrocasnice sau diverse scule. Evident, nu lipsesc alimentele și băuturile.

Târgul se va desfășura pe un teren de 63.366 mp, proprietatea publică a comunei Negreni şi terenurile identificate în zona Crişul Repede – Valea Scurta pe tarlaua în suprafață de 28.300 mp, al Composesoratului Negreni.

 

Cu prilejul tradiționalului Târg de la Fechetău din comuna Negreni, CFR Călători anunță că, în perioada 9–12 octombrie 2025, mai multe autobuze care îlocuiesc transportul feroviar vor avea oprire suplimentară în centrul localității, la kilometrul feroviar 578+300. Măsura a fost luată pentru a facilita accesul participanților la evenimentul care atrage anual mii de vizitatori din toată țara.

Autobuze ale CFR Călători care vor opri suplimentar la Negreni

De joi până duminică, inclusiv, vor opri în stația specială următoarele autobuze:

  • IRA 1841 Cluj-Napoca (plecare 05:30) – Negreni (sosire 07:16–07:17) – Oradea (sosire 09:20)
  • IRA 1842 Oradea (plecare 05:30) – Negreni (sosire 07:33–07:34) – Cluj-Napoca (sosire 09:20)
  • IRA 1539 Cluj-Napoca (plecare 15:30) – Negreni (sosire 17:16–17:17) – Oradea (sosire 19:20)
  • IRA 1537 Oradea (plecare 18:40) – Negreni (sosire 20:43–20:44) – Cluj-Napoca (sosire 22:30)
  • REA 3008 Oradea (plecare 17:30) – Negreni (sosire 19:34–19:35) – Cluj-Napoca (sosire 21:24)
  • REA 3009 Cluj-Napoca (plecare 13:30) – Negreni (sosire 15:18–15:19) – Oradea (sosire 17:24)
  • REA 3011 Cluj-Napoca (plecare 17:55) – Negreni (sosire 19:43–19:44) – Oradea (sosire 21:28)

CFR Călători recomandă pasagerilor să își achiziționeze biletele în avans, pentru a evita taxarea suplimentară în tren. Informații actualizate despre circulația trenurilor pot fi consultate: pe site-ul www.cfrcalatori.ro – secțiunea Mers Tren Traffic Intern, prin aplicația TRENUL MEU (bilete.cfrcalatori.ro) sau la numărul 0219521 – INFO CFR.

