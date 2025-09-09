SĂNĂTATE

Muzica vindecă – Concert dedicat pacienților și medicilor de la Institutul Oncologic Cluj

9 septembrie 20250 commentarii

Un eveniment emoționant va avea loc joi, 11 septembrie 2025, de la ora 18:00, în curtea interioară a Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca: concertul „Muzica vindecă”, susținut de Orchestra New Hope sub conducerea dirijorului Octavian Lup.

Organizat de Asociația New Hope Music, concertul este un omagiu adus pacienților care luptă cu boala și cadrelor medicale care le sunt alături în fiecare zi. Muzica clasică va deveni astfel un instrument al vindecării sufletești, aducând alinare, curaj și speranță într-un context în care emoțiile sunt adesea copleșitoare.

Accesul la eveniment este liber, iar organizatorii îi încurajează pe toți cei care pot să fie prezenți, pentru a susține simbolic efortul comun pentru sănătate, umanitate și solidaritate.

„Muzica vindecă” este mai mult decât un concert – este un gest de recunoștință, un moment de conexiune și o dovadă că, în mijlocul suferinței, arta poate deveni un medicament pentru suflet.

