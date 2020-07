Muzeul de Artă Cluj-Napoca

World Press Photo 2020

17 iulie-6 august

Puține zile ne mai despart până la deschiderea ediției 2020 a deja cunoscutei șți așteptatei expoziții World Press Photo, eveniment de prim rang al fotografiei artistice.

Din păcate pentru noi și nu numai pentru noi, expoziția nu beneficiază de vernisaj, se cunosc bine motivele, nu insist asupra lor. Motiv pentru care publicul vizitator este rugat să sprijine eforturile instituţiei noastre de a limita răspândirea şi contractarea virusului SARS-CoV-2, prin respectarea strictă a regulilor obligatorii de igienă personală, distanţare fizică şi acces în muzeu.

Evenimentul din Cluj-Napoca este organizat de Fundația Eidos și face parte din expoziția anuală internațională “World Press Photo”, itinerată în întreaga lume, fiind montată în peste 100 de spații din peste 45 de țări și vizitată de peste 4,5 milioane de oameni la fiecare ediție. Expoziția va fi itinerată şi în acest an la Cluj-Napoca, Timişoara şi București cu ajutorul TNT Express România.

„Având în vedere că astăzi lumea, jurnalismul și fotografia suferă modificări seismice, WPP se străduiește să ajute atât jurnaliștii vizuali, cât și publicul lor să înțeleagă și să răspundă la aceste transformări, astfel încât aceste libertăți să poată fi asigurate, iar în lupta cu știrile false să se alăture și exemplele de excelenţă practică”, potrivit celor declarate de Cristian Movilă, fondator Eidos Foundation, reprezentant “World Press Photo” în România.

Secțiunile WPP sunt cele cunosccute din manifestările expoziționale precedente, mă refer la Photo Story of the Year, Contemporary Issues, Environment, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News, fiecare secție în parte având premianții proprii.

Fotografia Anului

Au intrat în selecția finală Farouk Batiche (Deutsche Presse-Agentur),Ivor Pricket (New York Times), Mulugeta Ayene (Associated Press), Nikita Teryoshin (artist fotograf născut la St. Petersburg, stabilit la Berlin), Tomek Kaczor (Gazeta Wyborcza, Polonia) și Yasuyoshi Chiba (France-Presse).

Juriul l-a desemnat câștigător pe Yasuyoshi Chiba cu ”Straight Voice” (19 iunie, 2019; protestele din Sudan, începute în decembrie 2018). Trebuie să menționez faptul că Chiba a mai câștigat prestigiosul titlu la Fotografia Anului, Oscarul în arta fotografică mai corect spus, în 2009 și 2012, este prin urmare la al 3-lea Oscar.

Photo Story of the Year

Photo Story of the Year/Povestea Anului i-a revenit fotografului Romain Lauredendeau (Algier, Algeria pentru ”Kho the Genesis of a Revolt”), între nominalizați figurând Mulegeta Ayene (Associated Press pentru ”Ethiopian Airlines Flight 302 Crash Site, 2019) și Nicolas Asfouri (France Presse pentru ”Hong Kong Unrest”, septembrie, 2019).

În general, am observat că anual ne întâlnim cam cu aceleași nume, reprezentanți ai marilor trusturi de presă din lume. Am amintit câteva, lor adăugându-li-se National Geographic, The New York Times, L’ Expresso, Getty Images, Los Angeles Times, Reuters, Deutsche Presse Agentur, European Press Photo Agency, Panos Picture, n u sunt singurele desigur.

Voi reveni asupra expoziției WPP 2020 imediat după deschiderea de vineri, 17 iulie.

Demostene ȘOFRON