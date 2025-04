Moment emoționat la Palatul Parlamentului. Olimpia Cluj, inima fotbalului feminin românesc: Pasiune, performanță și progres

Este inginer în automatică iar după programul pe care îl desfășoară la compania de IT la care este angajată pregătește echipa de fotbal feminin U Olimpia Cluj. Andra Vela își împarte cele 24 de ore ale zilei între job, ședințe, antrenamente, meciuri și proiecte care să ducă fotbalul feminin la un alt nivel. Ea demonstrează astfel că pasiunea și disciplina pot construi performanță pe toate planurile.

Antrenoarea celei mai galonate echipe din istoria fotbalului feminin din România a participat, sâmbătă, alături de elevele sale la evenimentul „Unitate prin sport: fotbalul feminin în cultura europeană”, organizat la Palatul Parlamentului. Scopul manifestării a fost de a promova sportul în general și fotbalul feminin în special iar printre participanți s-au numărat conducători de cluburi, profesori de educație fizică, sportivi și iubitori ai sportului românesc.

Mă regăsesc în fotbal, e pasiunea mea

Andra Vela le-a mărturisit celor prezenți la dezbatere că îi place și partea de inginerie în automatică, însă se pregătește în fotbal, pentru că aici este locul unde se simte tot timpul ca acasă. Ea spune că și-ar dori să aibă alte câteva ore într-o zi, însă cum nu e posibil acest lucru trebuie să-și organizeze cele 24 de ore eficient.

„Avem 24 de ore și ideea este să le organizezi ca atare. Mi-aș fi dorit să pot face doar partea de antrenorat și fotbal, dar asta înseamnă să fie foarte dezvoltat fotbalul feminin. Toată viața mea am jucat fotbal, însă părinții mei mi-au transmis că trebuie să învăț ca să pot juca fotbal. Îmi place și partea de inginerie în automatică, ceea ce am terminat la Politehnică, dar mă regăsesc în fotbal, e pasiunea mea și e locul unde mă simt tot timpul ca acasă. Ca în orice companie, încep dimineața în jurul orei opt cu ședințe, însă tot timpul primesc mesaje de la domnul Alin(Alin Cioban-președintele clubului U Olimpia Cluj). Partea cea mai importantă pentru noi este această colaborare și comunicare după care urmează partea de pregătire și organizare pentru că antrenamentul în sine este o perioadă mică din zi. Tot ce reprezintă fotbalul feminin înseamnă modul în care te pregătești atât ca și sportiv cât și ca antrenor sau președinte. Fotbalul este un lucru ce se întâmplă 24 de ore din 24. Tot ceea ce facem, ceea ce organizăm punem în cele două antrenamente zilnice și ne ducem către ceea ce înseamnă meciuri. Există partea de ședințe și la club, iar după ședințe urmează, din nou, un program în care îmi continui proiectele pentru că în momentul de față avem nevoie de un pas înainte și să ajunge acolo unde sunt 30-50 de mii de spectatori și să dăm toate cele 24 de ore fotbalului feminin”, a explicat antrenoarea fotbalistelor de la U Olimpia Cluj.

Sonia a început fotbalul la echipa de băieți

La evenimentul de la Palatul Parlamentului a fost prezentă și Sonia Bumbar. Tânăra care în iunie va împlini 20 de ani este legitimată la Universitatea Cluj și face parte din lotul național de senioare a României. Sonia a povestit că a început fotbalul la vârsta de 10 ani la o echipă de băieți deoarece nu știa că sunt echipe de fotbal feminin.

Ea a mărturisit că tot destinul său s-a schimbat după ce președintele Clubului Olimpia Cluj a luat legătura cu antrenorul său și a chemat-o la un turneu în Rusia.

„De acolo am luat decizia să mă mut la Cluj pentru că era necesar deoarece provin din localitatea Ruscova din Maramureș, iar acolo nu se putea face fotbal. Așa că am luat decizia să mă mut la Cluj-Napoca. A fost o decizie grea, dar, uită, că a meritat”, a spus Sonia.

Ea afirmă că e o mândrie să facă parte din lotul național de fotbal feminin și să cânte Imnul României. „Emoțiile sunt foarte mari. E o mândrie să fii acolo. Te simți minunat”.

O zi din viața unei fotbaliste

Sonia afirmă că o zi din viața unei fotbaliste nu este deloc ușoară, dar dacă îți place acest sport totul e foarte frumos. „Dimineața începe cum micul dejun, după care facem antrenament. Uneori e greu pentru că ai momente în care nu te simți bine. Trebuie să trecem peste aceste stări pentru că e mare bucuria să vezi că ai rezultate. E bine când vedem că suntem apreciate și e un plus pentru noi”, susține sportiva. Sonia Bumbar a absolvit Liceul cu Program Sportiv din Cluj-Napoca, iar acum este studentă la Facultatea de Psihologie a UBB.

Pași spre progres

Președintele Clubului U Olimpia Cluj, Alin Cioban a dezvăluit că, în prezent, clubul pe care îl conduce are cel mai tânăr lot din Liga I și ultimii opt ani, media de vârstă fiind de 19 ani și patru luni. Mezina grupului are 15 ani iar iar cea mai în vârstă jucătoare are 24 de ani. „Trăim într-o lume într-o continuă schimbare dar pasiunea pentru sport rămâne ca o constantă universală. Pasiunea pentru fotbal este dusă cu succes din generație în generație”, a spus președintele clubului clujean. Alin Cioban susține că activitatea Clubului Olimpia Cluj a început în 2010 când în fotbalul feminin erau doar 9 echipe în România. De atunci însă, spune Alin Cioban, plin eforturile depuse și implicarea la nivelul Federației lucrurile au evoluat mult în fotbalul feminin, reușindu-se o schimbare în bine a mentalități.

„M-am implicat și al nivel de Federație și am fost ales președintele Comisie de Fotbal feminin și după ce am scris proiecte au venit primii bani de la UEFA.

Am fost implicați în proiecte de dezvoltare. Acum fotbalul feminin are o Ligă I destul de puternică, cu un sistem de opt echipe cu play-off și play out. Liga a doua cu două serii și Liga a III-a cu patru serii. Și avem campionate naționale de junioare sub 17, 15, 13, 12 și sub 9 ani. Este un progres uriaș într-o țară în care părinții în urmă cu 10 ani greu își îndemnau copiii să vină spre fotbalul feminin. Prin activitate noastră am reușit să schimbăm în bine mentalitățile. În prezent, fetele de la națională se bucură de cele mai bune condiții”, susține Alin Cioban.

Președintele clubului clujean a mărturisit că unul dintre cele mai emoționate momente pe care le-a trăit în fotbalul feminin a fost alături de echipa națională de sub 17 ani. „Eram în Albena și la început ne-au primit cu simpatie pentru că încă nu bătusem pe nimeni acolo. Am câștigat turneul, am ajuns pe podium și bineînțeles nu a funcționat stația de muzică, au pus un imnul greșit-Trei culori cunosc pe lume. Fetele noastre s-au supărat, s-au strâns și au cântat fără acompaniament Imnul „Deșteaptă-te Române” și s-a auzit până în țară, așa frumos și de tare s-a auzit imnul” a spus Alin Cioban.

El a mai spus că un al moment unic a fost când Olimpia Cluj a câștigat ultimul titlul la Timișoara.

„Aveam o singură soluție, să câștigăm. Egalul nu ne ajuta deloc. Și înainte de aceste meciuri aveam o dispută cu antrenorul care la data respectivă era la Timișoara și care spunea că fotbal feminin nu poți face cu îngerași pentru că îți trebuie jucătoare determinate care să pună osul și să nu intereseze altceva decât fotbal. Noi care am construit acest club, alături de mine domnul rector de la Universitatea Tehnică din Cluj domnul Radu Munteanu, aveam o altă viziune despre organizare într-un club cu fete educate. Acum spre exemplu avem doar fete eleve și studente. Când am ajuns la Timișoara și am văzut pe tricourile celor de acolo „nu poți să câștigi cu îngerași m-am gândit că este un mesaj dedicat nouă. Mi-am amintit că la un muzeu de artă modernă din Suedia am văzut o pictură care reprezenta o pistă de aterizare și o groapă care se numea „Capcană pentru îngeri”. La Timișoara am văzut mulți suporteri de la Cluj și stadionul de la Poli Timișoara era plin. Bineînțeles că am câștigat pentru că nu aveam cum să pierdem deoarece toți îngerașii erau cu noi în acea zi. A fost o victorie frumoasă și mai mult două jucătoare de la Timișoara care credeau în îngeri au venit la Cluj”, a povestit Alin Cioban.

Fondat în anul 2010, Olimpia Cluj-Napoca și-a început activitatea în prima ligă, fiindcă la acea vreme exista un singur eșalon fotbalistic feminin. În primul său sezon de existență clubul a reușit să câștige atât campionatul, cât și Cupa României. Chiar mai mult, începând cu acel sezon a fost instaurată o supremație a acestui club în campionatul intern, Olimpia a reușit eventul timp de doisprezece ani consecutiv (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023). U Olimpia Cluj a mai câștigat de 9 ori Cupa României, inclusiv în 2024.

Cosmin PURIȘ