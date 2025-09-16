INTERNE

Misiunea din Grecia, încheiată cu succes de pompierul clujean Aurelian Păhuță

16 septembrie 20250 commentarii

Ultimul pompier clujean, plutonier adjutant Aurelian Păhuță din cadrul Detaşamentului Huedin, s-a întors acasă din misiunea îndeplinită în Republica Elenă. Pompierul a făcut parte din a treia serie a modului național, compusă din 40 de salvatori români, care au sprijinit autoritățile elene în lupta cu flăcările. Aurelian Păhuță se află la a doua experiență internațională, întrucât în 2023 a participat la o misiune similară şi în Republica Franceză. Programul european de sprijinire a autorităților elene în gestionarea incendiilor a debutat la 1 august 2025, în misiune în Grecia acționând exemplar alți doi salvatori din județul Cluj. Este vorba de plutonierul adjutant Andrei Şomlea din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca și plutonierul Ionuț Paşcalău din cadrul Detașamentului Huedin.

Misiunea pompierilor români în Republica Elenă s-a încheiat cu succes. În ultimele două săptămâni, a treia serie a modulului național a sprijinit autoritățile locale în lupta cu incendiile de vegetație. Printre cei 40 de salvatori români trimişi în misiune se numără şi colegul nostru de la Detaşamentul Huedin, plutonier adjutant Aurelian Păhuță”, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj.

Pe pământ elen, modulul pompierilor români a fost compus din 40 de pompieri și nouă mijloace tehnice: două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 litri, o autospecială de 4.000 litri, una de capacitate mare de 10.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială pentru intervenții rapide de 200 litri, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz și un camion cu container, potrivit pompierilor clujeni.

Alți doi salvatori clujeni au stins focul la greci

Salvatorii români au început să facă echipă cu cei eleni încă din data de 1 august 2025 acest program încheindu-se la 15 septembrie 2025. Astfel, pe parcursul acestei perioade, în Republica Elenă, la misiunea de sprijinire a pompierilor eleni, din județul Cluj, au mai participat plutonierul adjutant Andrei Şomlea, din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, și plutonierul Ionuț Paşcalău din cadrul Detașamentului Huedin. Misiunea pompierilor români a fost coordonată direct de ofițerii eleni și a constat în protejarea locuințelor din calea focului, evacuarea persoanelor, prevenirea extinderii incendiului către zonele locuite, alimentarea autospecialelor țării gazdă cu apă, precum și crearea și menținerea unei linii de protecție între focar și suprafețele neafectate.

Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a fost activat și operaționalizat pentru a îndeplini misiuni de monitorizare și lichidare a focarelor din Grecia, sub coordonarea omologilor eleni, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în colaborare cu Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO). Scopul acestui demers a fost de a sprijini autorităților elene în consolidarea capacității de răspuns și gestionare a riscului generat de incendiile de pădure. Programul de asistenţă este finanțat de Uniunea Europeană și a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunitățile elene, după incendiile devastatoare înregistrate în cursul anilor trecuți.

Tia SÎRCA

 

