POLITICĂ

„Mireasa” UDMR și „pețitorii” puterii

11 octombrie 20250 commentarii

Congres cu elogii, strategii și avertismente europene, la Jucu

Congresul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a adunat sâmbătă la Jucu Herghelie „pețitori” politici ai acestei formațiuni, liderii partidelor întrecându-se în a aprecia și lăuda colaborarea cu Uniunea, care de 14 ani este condusă de Kelemen Hunor.

Pe podiumul amenajat în sala de evenimente de la Jucu au urcat liderii partidelor aflate la guvernare, cu mesaje legate de importanța participării UDMR la Guvernarea României. Poate niciodată în 35 de ani de când se află pe scena publică din România, „mireasa” UDMR nu a fost atât de elogiată și apreciată ca la Congresul de vineri. Cei peste 1.000 de delegați la reuniune veniți din tot Ardealul, dar și invitați din Ungaria, au putut să asculte discursurile liderilor PNL, PSD șu USR. Printre „pețitori” s-a aflat și premierul ungar Viktor Orban, care le-a spus delegaților la Congres că în aprilie 2026, când se va decide nu doar asupra următorului guvern ungar, ci asupra națiunii, „țara va avea nevoie de maghiarii din Transilvania”.

Deși zilele trecute platformele media anunțau că la Congresul UDMR va participa și președintele Nicușor Dan, șeful statului român nu a mai sosit la evenimentul de la Jucu. Probabil că și-a dat seama că nu are ce căuta în același loc în care participă unul dintre cei mai mari oponenți ai Uniunii Europene, premierul extremist ungar Viktor Orban. Un alt motiv care l-a oprit pe Nicușor Dan la București e posibil să fi fost obrăznicia liderilor UDMR de a afișa în deschiderea Congresului așa zisul „Imn al Ținutului Secuiesc” și pânza cu trei benzi orizontale-două albastre și una în mijloc de culoare galbenă, cu soarele și luna, prezentată drept steagul „Ținutului Secuiesc”.

Cântecul secuilor scris de Gyorgy Csanady după Tratatul de la Trianon și pânza cu albastru și galben sunt folosite la evenimentele UDMR începând cu 2019 drept simboluri oficiale. În cadrul Congresului din acel an, Uniunea a adoptat o hotărâre privind folosirea unor simboluri de către comunitatea maghiară din România, printre acestea figurând imnul secuiesc, steagul secuiesc şi Imnul Ungariei. Numai că nici imnul secuilor și nici așa zisul steag nu sunt recunoscute de niciun for oficial al statului român iar „imnul Ungariei”, potrivit legilor, nu poate fi intonat la evenimente oficiale ale entităților juridice române atâta timp cât este imnul unui alt stat suveran. Probabil că Nicușor Dan a fost avertizat cu privire la planurile mârșave ale UDMR, refuzând să se deplaseze la Jucu la reuniunea de vineri. În schimb, când a fost difuzat „Imnul Secuilor” au trebuit să stea în poziție de drepți premierul Ilie Bolojan, primarul Emil Boc, miniștrii Dragoș Pîslaru și Radu Miruță. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, aflat la Congresul UDMR nu a acceptat să acorde respect elementelor nerecunoscute de statul român și a părăsit sala chiar în momentul în care în boxe s-a auzit așa zisul „Imnul secuiesc”. La final, Grindeanu a revenit la locul său de pe primul rând de scaune din sală, susținând apoi un discurs laudativ la adresa UDMR și a lui Viktor Orban.

Discursul lui Boc i-a creat noduri în gât lui Viktor Orban

Primarul Emil Boc a fost primul dintre invitați care a urca pe scena Congresului UDMR. El a pledat pentru unitatea europeană, conviețuirea interetnică și necesitatea menținerii păcii pe continent în contextul agresiunii ruse asupra Ucrainei.

Trăim cu adevărat niște vremuri care sunt complet diferite față de ceea ce am fost obișnuiți în ultimii 80 de ani. După două războaie mondiale, părinții fondatori a Uniunii Europene au ajuns la concluzia că singura cale pentru a putea evita războiul este colaborarea. Schumann a spus mai bine să ne războim în jurul unei mese, decât pe câmpul de bătălie. Și a început construcția cel mai important proiect din istoria Europei, care ne-a dus pacea și accesul la democrație, libertate și prosperitate. Astăzi el este pus în pericol. De ce? Pentru că alții de la răsărit nu mai vor să recunoască ceea ce 80 de ani a fost valabil în Europa, adică forța dreptului. Vor să înlocuiască cu dreptul forței. Adică eu sunt mai puternic, iau Crimeea, iau Ucraina, pentru că eu așa doresc că sunt mai puternic decât tine. Acest lucru, timp de 80 de ani, în Europa a fost de nediscutat, de neacceptat. Nu putem accepta să întoarcem roata istoriei și să reintroducem din nou confruntările militare ca soluție de rezolvare a problemelor pe care le avem între noi. De aceea, unitatea Europei trebui să fie puternică în interior ca să fie puternică în exterior. Puternic în interior Clujul, ca să fim puternici în exterior, puternică România în interior, ca să fim puternici în Uniunea Europeană. Acest cuvânt, unitate, e lecția pe care am învățat-o încă odată astăzi aici, la Congresul dumneavoastră”, a transmis Emil Boc, în timp ce extremistul și antieuropeanul Viktor Orban, aflat chiar în fața edilului, în primul rând de scaune, înghițea în sec.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a mulțumit UDMR pentru organizarea congresului la Cluj și a subliniat parteneriatul de peste două decenii dintre administrația locală și Uniune, care a contribuit la transformarea municipiului într-un exemplu de oraș european și tolerant.

Clujul este un oraș în care fiecare se simte acasă, indiferent de etnie. Aici, limba, credința și tradiția nu ridică ziduri, ci clădesc punți de legătură”, a afirmat Boc, subliniind că adevărata cultură se bazează pe respect reciproc, citându-l pe Béla Bartók.

În discursul său, edilul a pledat și pentru crearea de condiții care să-i determine pe români și maghiari să rămână acasă sau să se întoarcă din diaspora: „Nu vrem să mai cumpărăm bilete doar dus către Europa, ci bilete dus-întors. Să oferim motive reale pentru ca tinerii să rămână aici, prin investiții în educație, sănătate, infrastructură și locuri de muncă bine plătite.”

 

În încheiere, edilul a reiterat sprijinul său pentru actuala coaliție de guvernare și a exprimat convingerea că „unitatea” – cuvântul-cheie al congresului – este esențială pentru România și Europa în această perioadă dificilă.

Premierul Bolojan mizează pe parteneriatul cu UDMR

La rândul său, liderul PNL, premierul Ilie Bolojan a arătat că UDMR a demonstrat de multe ori că poate fi un partener responsabil în guvernare şi în administraţia locală, iar de acest lucru, a precizat liberalul, „avem nevoie şi în perioada următoare – de responsabilitate, de colaborare – şi mă bazez pe UDMR pentru acest lucru”.


„Sunt onorat să fiu astăzi prezent la congresul dumneavoastră. (…) De-a lungul perioadei postcomuniste, UDMR a fost o prezenţă constantă în politica românească. În aceşti ani de tranziţie, în momente de criză sau de reconstrucţie, formaţiunea dumneavoastră a avut un rol important în viaţa publică, UDMR susţinând valorile democratice şi parcursul occidental al României. Astăzi, UDMR nu doar că reprezintă comunitatea maghiară, ci este şi parte a coaliţiei de guvernare. Pentru aceasta îi mulţumesc domnului Kelemen Hunor şi conducerii UDMR pentru susţinerea programului asumat de guvernare şi de coaliţie. Acest tip de guvernări, mai ales în situaţia dificilă în care suntem, ne obligă să fim maturi politic şi să avem un dialog continuu, iar UDMR ştie să fie, deopotrivă, un partener şi o forţă politică pragmatică”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că perioada pe care o traversăm este una de schimbări istorice, cu mari provocări interne şi externe.

„Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă şi coerentă. E un moment în care e nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic şi să ne concentrăm pe rezultate. Trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase, să ne facem ordine în finanţele publice şi să restabilim respectul pentru valori în societatea românească. Acesta este proiectul pe care trebuie să-l asumăm pe termen lung”, a declarat Bolojan.

Mulțumiri aduse maghiarilor din Executiv

El a punctat că actuala coaliţie de guvernare a reuşit, în cele câteva luni de mandat, să aprobe măsuri urgente privind rezolvarea dezechilibrelor din economie şi corectarea nedreptăţilor din societate, dar a adăugat că „mai avem multe de făcut”.

„Se cuvine să mulţumesc miniştrilor şi secretarilor de stat UDMR pentru ceea ce fac în Guvern şi, mai ales, pentru colaborarea în proiectele de reformă economică şi în cele din administraţie”, a completat Bolojan.

Acesta a evidenţiat şi buna colaborare în planul administraţiei locale pe care a avut-o, în calitate de primar al Oradei şi preşedinte al CJ Bihor, cu colegii săi maghiari, de-a lungul anilor, în Oradea, în judeţul Bihor şi în ţară.

„Am învăţat în aceşti ani că o comunitate este mai puternică atunci când reuşeşte să transforme diversitatea multietnică, multiconfesională într-o resursă şi într-un potenţial, şi nu într-o barieră şi într-o graniţă. Mulţumesc comunităţii maghiare pentru contribuţia adusă la dezvoltarea ţării noastre şi pentru patrimoniul bogat pe care ni l-a lăsat! Dacă Oradea are un profil puternic şi s-a dezvoltat în aceşti ani, este şi datorită acestei moşteniri pe care am încercat, în calitate de primar, într-o localitate multietnică şi multiconfesională, să o conserv şi să o valorific, contribuind la protejarea identităţii comunităţilor locale. Asta înseamnă pentru mine respect, toleranţă şi încredere între comunităţi”, a afirmat Bolojan.

În context, el a subliniat că UDMR a fost şi rămâne o punte între România şi Ungaria, contribuind la bunele relaţii dintre cele două ţări.

„Domnule prim-ministru (Viktor Orban – n.r.), ţările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie şi prin economie, dar şi prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spaţiu al stabilităţii şi al prosperităţii, iar asta înseamnă, între ţările noastre, colaborare şi respect reciproc şi vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum, aşa cum am discutat şi la prima întâlnire pe care am avut-o”, a declarat Bolojan.

În încheierea discursului său, premierul şi-a exprimat credinţa în viitorul României, ca o ţară prosperă, având la bază dezvoltarea locală şi respectul dintre oameni şi comunităţi.

„UDMR a arătat de multe ori că poate fi un partener responsabil în guvernare şi în administraţia locală şi de acest lucru avem nevoie şi în perioada următoare – de responsabilitate, de colaborare – şi mă bazez pe UDMR pentru acest lucru. Cred în viitorul României, o ţară prosperă în care dezvoltarea locală şi respectul dintre oameni şi comunităţi stau la temelia ei. Vă doresc mult succes, atât dumneavoastră, cât şi domnului preşedinte Kelemen Hunor, astăzi şi în viitor! Doamne ajută!”, a afirmat Bolojan.

Grindeanu, recunoscător Ungariei pentru sprijinul României

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ținut în timpul discursului său susținut în fața delegaților UDMR la Congres, să-i mulțumească de două ori premierului ungar Viktor Orban pentru sprijinul pe care l-a acordat României în vederea aderării la Schengen.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că „dincolo de coaliţia de guvernare este doar deşertul populismului”, menţionând că dacă această coaliţie va da greş, România va da greş, afirmaţie făcută la Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

„Mă bucur să fiu, astăzi, aici, la congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înţeleg ce înseamnă loialitatea şi sprijinul direct pentru un proiect comun şi când spun asta mă gândesc, în primul rând, la aderarea României la spaţiul Schengen, care s-a realizat în timpul preşedinţiei Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. Îi mulţumesc lui Viktor Orban şi poporului maghiar pentru că au fost printre principalii, dacă nu principalul nostru susţinător în atingerea acestui obiectiv naţional”, a afirmat Grindeanu.

El a spus că România a fost „ţinută la uşa Schengen” timp de 13 ani, iar acest proiect a fost finalizat la sfârşitul anului trecut, la Budapesta.

Grindeanu a menţionat că acest exemplu demonstrează că unitatea şi respectul reciproc sunt mai puternice decât diferenţele.

A subliniat că România trece printr-o perioadă complicată, în care „tentaţia populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică”.

„Astăzi, de pe scena congresului UDMR, vreau să vă vorbesc despre unitate, unitatea dintre noi, partidele de guvernare şi, poate cel mai important, unitate şi reconciliere cu o mare parte din societate. Avem nevoie de acest lucru, pentru că România trece printr-o perioadă complicată, în care tentaţia populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică. Dacă noi vom da greş, România va da greş şi nu ne vom putea ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul. Dincolo de noi, de această coaliţie, este doar deşertul populismului şi asta ştim cu toţii. Depinde doar de noi dacă vom permite asta, iar aici trebuie să apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viaţa politică românească, în general, şi în interiorul acestei coaliţii, în mod special”, a adăugat Grindeanu.

Valorile indicate de liderul PSD


Liderul interimar al PSD a mai spus că „moderaţia, consecvenţa şi respectul pentru cuvântul dat nu sunt calităţi etnice”, ci reprezintă valori politice şi morale care ar trebui să ghideze pe toată lumea.

„Sigur că într-o coaliţie de guvernare diferenţele de opinie sunt fireşti. Avem partide cu identităţi proprii, iar experienţa ne-a arătat că uneori dezbaterea dintre noi poate fi, aşa cum vedeţi aproape zilnic, extrem de intensă. Şi, dacă tot suntem la congresul UDMR, între prieteni, permiteţi-mi să rezum acest lucru, spunând că uneori în coaliţie pare că vorbim pe limbi diferite, dar vă asigur că asta nu este din cauza dumneavoastră, a prietenilor din UDMR. Uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar şi fără ajutorul maghiarilor”, a adăugat Grindeanu.

El a subliniat că este important ca între parteneri să existe un echilibru, „să nu se acţioneze pe baza unor accente autoritare şi impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor”.

„Trebuie să rămânem uniţi în ceea ce contează cu adevărat: protejarea puterii de cumpărare a românilor, relansarea economiei, salvarea firmelor autohtone şi, nu în ultimul rând, stabilitatea ţării. România traversează o perioadă dificilă, de aceea Partidul Social Democrat a venit cu diverse propuneri concrete, aplicabile şi orientate spre binele românilor”, a mai arătat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a făcut un apel public către partenerii de la UDMR să contribuie activ la construcţia planului naţional de relansare economică a României.

„Cred că este momentul să vorbim şi despre aşa ceva şi trebuie să intrăm în această etapă. România are şansa de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecţia socială, fără a sacrifica niciuna dintre ele. Din experienţa mea, ştiu că politicile pentru oameni nu se fac nici din birouri izolate, nici din studii teoretice, ci se fac cu cei care cunosc realitatea din teren, care ştiu cum funcţionează şi cum se dezvoltă o comunitate”, a adăugat Grindeanu.

El a evidenţiat că istoria UDMR este „o poveste de succes” despre cum se poate rămâne relevant în politică, „fără excese, zgomot, dar cu seriozitate şi cu tenacitate”.

„Cu experienţa pe care o au, UDMR şi PSD pot demonstra că maturitatea politică nu este o slăbiciune, ci este o forţă solidă în aceste vremuri. (…) Am încredere că sub conducerea prietenului meu Kelemen Hunor, UDMR va rămâne acelaşi partener serios de guvernare şi că vom reuşi să atingem împreună în coaliţie şi cu celelalte forţe politice ceea ce ne-am angajat în faţa oamenilor. Trebuie să fim conştienţi că respectul şi bunăstarea nu pot fi livrate de un singur partid, ci de către noi toţi, împreună”, a mai transmis Grindeanu.

Coșmarul” maghiarimii

Premierul Ungariei, Orban Viktor, a afirmat că ungurii au un coșmar. „Poate că și alte popoare o au. „În coșmarul maghiarilor, Dumnezeu apare și îi întreabă pe maghiari, cine sunteți și de ce? Și dacă nu putem răspunde la această întrebare sau răspunsul nostru nu este suficient de bun, atunci Dumnezeu ne va scoate din cartea națiunilor”, a spus el. El a adăugat că ungurii se află iar răspunsul la o situație dificilă poate fi doar performanța și meritele maghiarilor.

Premierul ungar a declarat că UDMR nu este una minoritară, ci este factor de strategie naţională, subliniind totodată importanţa comunităţii maghiare din Transilvania.

„Viitorul nu este al acelora care doar se uită în jur, ci a celor care acţionează. Viitorul este al acelor care prin faptele lor şi prin munca lor spun ceea ce au de spus. Cei care nu trăiesc cu şansa viitorului, vor pierde viitorul. Aş vrea clar şi răspicat să vă spun că la anul nu va fi vorba doar de viitorul guvern ungar, ci şi despre viitorul naţiunii, despre libertatea ţării şi suveranitatea ţării. În aprilie 2026, patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania. Onorat congres, şi UDMR a împlinit 35 de ani, la mulţi ani! A dovedit din nou că nu dimensiunea, nu mărimea, ci voinţa conferă ponderea comunităţii. Întrebarea nu este cât de mare este câinele, ci cât de mult vrea acest câine să se lupte. UDMR, la Bucureşti, este stabilitatea şi vocea raţiunii; la Budapesta, UDMR este partenerul de încredere; la Bruxelles reprezintă interesele maghiarimii, motiv pentru care vă spun că UDMR nu este organizaţie minoritară, ci este un factor de strategie naţională”, a afirmat premierul Ungariei, conform traducerii oficiale.

Interesul comun

De asemenea, Orban Viktor a spus că maghiarii din Ungaria şi cei din România au un interes comun: să fie stabilitate în ţările de-a lungul Dunării, iar naţiunile din această regiune să se respecte.

„Maghiarii din Transilvania sunt dovada vie că o comunitate trăieşte atâta vreme cât sunt unii care au încredere în ea şi dacă credem în ea, atunci, nici victoria nu se va lăsa aşteptată. Comunitatea maghiară din Transilvania este puternică, muncitoare, educă, creează, construieşte şi învinge, câştigă în fiecare zi, din nou şi din nou va învinge şi va câştiga. Noi la Budapesta vedem că maghiarii din România şi din Ungaria au un interes comun: să fie stabilitate de-a lungul Dunării, naţiunile care trăiesc aici să nu se calce în picioare reciproc, ci să se stimeze. Dacă vecinii noştri o duc bine, şi noi o ducem bine, motiv pentru care suntem interesaţi în binele României şi suntem interesaţi şi în succesul guvernului condus de domnul premier Ilie Bolojan. Astăzi, pace, convieţuire, colaborare există”, a menţionat premierul Ungariei.

Premierul Orban a susţinut şi că maghiarii sunt la strâmtoare, fiindcă Ungaria nu este nici o ţară mare, nici numeroasă, nici puternică militar şi economic, iar de aceea trebuie să vizeze realizări ieşite din comun.

„Noi, maghiarii, suntem la strâmtoare. Nu putem argumenta nici cu dimensiunile noastre, nici cu efectivul nostru, nici cu armata noastră, nici cu economia noastră, motiv pentru care nouă ne este foarte greu să dăm un răspuns bun. Răspunsul maghiarilor este doar realizările noastre. Noi trebuie să dovedim că am dat mai mult umanităţii decât ce am primit de la umanitate. Noi, maghiarii, putem răspunde bunului Dumnezeu: priviţi-i pe sfinţii noştri din Casa Arpad, la luptele noastre (…) la olimpicii noştri şi pe cei care au primit Premiul Nobel”, a mai spus prim-ministrul ungar, potrivit traducerii oficiale de la eveniment.

Puntea dintre România şi Ungaria

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a încercat să evidențieze că formațiunea pe care o conduce este o punte între România şi Ungaria.

„Astăzi deschidem un nou capitol, să vorbim despre viitor, despre comunitatea noastră, despre schimbările care ne stau în faţă şi sarcinile pe care le avem. Este o onoare că sunt prezenţi premierii ambelor state la congresul nostru. UDMR şi-a asumat, timp de 35 de ani, sarcina să fie o punte, un pod între România şi Ungaria, care leagă nu doar politicul, ci leagă popoare, cele două naţiuni, comunităţile. Acest lucru este un mesaj important pentru întreaga comunitate maghiară din Transilvania”, a spus Kelemen Hunor.

El a adresat mulţumiri participanţilor la congres, în special premierilor celor două ţări, Ungaria şi România, Orban Viktor şi Ilie Bolojan.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis, lui Ilie Bolojan un mesaj de susţinere pentru demersurile privind reforma statului.

Liderul Uniunii a subliniat parteneriatul de lungă durată dintre UDMR şi Partidul Naţional Liberal, început încă din anii ’90.

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, cu Partidul Naţional Liberal avem un istoric lung, un parteneriat foarte lung, încă din anii ’90. Şi acum câteva luni am pornit împreună pe un drum greu şi lung. Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului. Nu e un lucru uşor. E foarte greu, văd în fiecare zi, în fiecare săptămână”, a spus Kelemen Hunor.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Alin Tișe, atac dur la Guvern pe tema finanțării spitalelor din Cluj: „Clujul trebuie să primească ceea ce merită!”

Kelemen Hunor: UDMR vrea să evite o criză economică și propune o guvernare echitabilă

Video| Politicianul român al cărui discurs l-a făcut pe Viktor Orban să înghită în sec la Congresul UDMR

Remus Lăpușan: Inelul verde al Clujului – investiţie în sănătatea oamenilor

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.