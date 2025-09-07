POLITICĂ

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Opoziția a făcut circ în Parlament. Un demers demagogic și populist!”

7 septembrie 20250 commentarii

Partidele de opoziție AUR, SOS România și POT au fost în centrul unui nou scandal în Parlament, în cadrul ședinței de astăzi în care s-a votat asupra celor patru moțiuni depuse. Toate moțiunile au fost în final respinse, iar demersul opoziției a fost catalogat de președintele Senatului, Mireca Abrudean, drept „demagogic și populist”.
„Au început prin a se certa dacă să participe sau nu la ședință, încercând să blocheze întrunirea cvorumului și să amâne votul pentru mâine. Apoi, în mod penibil, nu și-au votat toți propriile moțiuni. Jenant”, a declarat Abrudean.

Aceasta a criticat dur comportamentul parlamentarilor din opoziție, subliniind că aceștia au ajuns în legislativ prin votul unor cetățeni cinstiți, care au așteptări legitime de reprezentare.

„Este regretabilă această atitudine iresponsabilă, care pare constant împotriva oricărui parcurs bun pentru România și oricărei evoluții pozitive”, a mai spus președintele Senatului.

Parlamentul României s-a reunit duminică, 7 septembrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea a 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS, ca urmare a asumării răspunderii Guvernului pe mai multe proiecte privind măsurile fiscale. La finalul dezbaterilor pe fiecare moțiune de cenzură, parlamentarii au trebuit să dea un vot secret cu bile. Partidele suveraniste au cerut amânarea votului, acuzând că nu este cvorum. 

Prin moţiunea de cenzură intitulată „Demisia Guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România”, parlamentarii Opoziţiei contestă proiectul de lege asumat de Guvern prin care se modifică şi completează unele acte normative şi se stabilesc măsuri în domeniul sănătăţii.

„Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!” este moţiunea de cenzură a Opoziţiei aferentă proiectului de lege asumat de Guvernul Bolojan referitor la modificarea OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru proiectul vizând eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, Opoziţia a depus moţiunea intitulată „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi răuvoitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”.

Moţiunea de cenzură intitulată „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!” a fost depusă la proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.

Votul a fost secret cu bile, iar pentru ca o moţiune de cenzură să fie adoptată a fost nevoie de 233 de voturi „pentru”. Toate cele patru moțiuni de cenzură au fost respinse la votul Parlamentului. Prin urmare, măsurile prevăzute în cele cinci legi asumate de Guvern se consideră adoptate.

