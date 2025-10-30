POLITICĂ

Mircea Abrudean: Ajustarea rotației trupelor americane nu afectează securitatea României

30 octombrie 20250 commentarii

 

Cluj-Napoca, 29 octombrie 2025 – Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a declarat miercuri că diminuarea numărului de militari americani din România se referă doar la o ajustare a rotațiilor trupelor și nu la o retragere completă, subliniind că securitatea țării nu depinde de un număr fix de militari, ci de un sistem solid de garanții colective și de capacitatea proprie de apărare.

„România rămâne o țară sigură și bine apărată. Decizia Statelor Unite privind reducerea unei părți din trupele dislocate aici privește doar ajustarea rotației, nu o retragere totală. În continuare, aproximativ 1.000 de militari americani vor fi prezenți în România, la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, iar toate capacitățile strategice, inclusiv sistemul antirachetă, rămân complet operaționale”, a precizat Abrudean.

Liderul liberal a explicat că redimensionarea trupelor americane se înscrie într-un proces global de reașezare a forțelor SUA și nu reprezintă o schimbare a angajamentului față de România sau Flancul Estic al NATO. Abrudean a mai adăugat că viitoarea vizită a primarului Bucureștiului, Nicușor Dan, la Washington va reconfirma angajamentele bilaterale și va deschide noi oportunități de cooperare strategică și economică.

„Mesajul nostru este clar: România nu slăbește, ci se întărește. Continuăm investițiile, menținem prezența aliată, consolidăm Armata Română și ne respectăm angajamentele internaționale”, a concluzionat președintele Senatului.

 

