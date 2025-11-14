ECONOMIE

Ministrul Energiei: Nu se justifică creșterea prețului la carburanți!

14 noiembrie 20250 commentarii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că nu există condiţii obiective care să justifice o creştere a preţului carburanţilor la pompă şi le-a cerut tuturor instituţiilor abilitate să analizeze situaţia. Bogdan Ivan a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă este posibil ca preţul la pompă să crească până la 9 lei litrul la benzină şi motorină. „Consiliul Concurenţei şi alte instituţii trebuie să se pronunţe, să facă o analiză. În momentul de faţă nu sunt condiţii obiective care să justifice o creştere a preţului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituţiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că în momentul de faţă, pe lângă zona de producţie internă de combustibili, avem şi importuri masive şi avem o situaţie foarte clară pe piaţa de combustibili. Nu suntem în situaţia în care e Bulgaria, de exemplu, care este dependentă, în proporţie de aproape 100%, de rafinăria Lukoil”, a răspuns Ivan.

Acesta a precizat că România este şi exportator de benzină şi de motorină, deci este în situaţia în care are suficienţi carburanţi ca să nu se justifice o creştere a preţului. În ce priveşte Lukoil, Ivan a menţionat că există un grup de lucru care elaborează un act normativ. „Sunt mai multe ministere responsabile. De la noi, de la Energie, a pornit draftul actului normativ, fiecare o să vină să îl completeze ulterior, Ministerul de Externe, Ministerul de Finanţe, Ministerul Economiei, şi urmează să fie adoptat în Guvernul României şi să-l comunicăm. Ceea ce e foarte important să ştie atât oamenii care se uită la noi, cât şi cei care lucrează în reţelele Lukoil din România este că statul se preocupă să rezolve această situaţie cu un impact negativ minim atât asupra economiei româneşti, cât şi asupra angajaţilor”, a afirmat ministrul

