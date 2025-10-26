EDUCAȚIE

Ministrul Daniel David revine live după trei luni de tăcere

26 octombrie 20250 commentarii

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a revenit live pe Facebook, săptămâna trecută, joi, 23 octombrie 2025, după o perioadă de trei luni de absență. Ministrul Daniel David și-a reluat astfel obișnuitele apariții și a spus că absența lui s-a datorat preocupărilor sale de a trece educația de furtuna bugetară.

„Mă bucur să ne revedem după câteva luni în care resursele mele au fost focalizate mai ales pe a trece educația și cercetarea prin furtuna fiscal-bugetară. Acum că am reușit să trecem prin această furtună bugetară, ne putem reconecta”, a spus Daniel David în intervenția sa pe pagina de socializare.   

Ministrul educației și cercetării a precizat că a reușit să treacă criza bugetară, salvând salariile și bursele din învățământ. „Deși am trecut de furtuna bugetară, știu că am trecut cu multe nemulțumiri, foarte multe justificate, dar în același timp am reușit să ne salvăm salariile și bursele până la sfârșitul anului”. 

Daniel David a spus profesorilor că este important să afle de la el cum ar vedea lucrurile pe viitor, în contextul în care se discută bugetul pentru anul 2026, fiind preocupat „să vadă cum se poate construi pe nemulțumirile care există în sistemul educațional și de cercetare”. În acest sens, ministrul a amintit măsurile fiscal-bugetare și ceea se poate face pentru a le ameliora pe măsură ce țara se stabilizează fiscal-bugetar. Pe agenda ministrului, în prima  parte a anului, a spus că se află bursele studenților și olimpicilor, bugetul de stat trebuind completat cu fonduri europene, analizarea plății cu ora în preuniversitar și deblocarea posturilor cu încadrare în buget în învățământul preuniversitar și universitar. De asemenea, pe termen mediu, Daniel David a menționat că atunci când se va lucra la legea salarizării unitare va trebui să ceară ca angajamentul făcut educației să fie respectat, și anume salariul mediu brut în economie ca punct de start pentru profesorul debutant și profesorul asistent și de acolo să se gândească celelalte dezvoltări.

 Pe termen lung, ministrul David are în vedere discuții cu liderii coaliției pentru asumarea pactului propus pentru un deceniu al educație și cercetării în care se urmărește: un buget în fiecare an mai mare decât în anul precedent, structuri legate între ele care să interacționeze în zona educației și cercetării, reforme luate în domeniu care să corespundă bunelor practici  europene. 

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

UTCN a devenit membră  CESAER

UMF, distinsă cu Trofeul Romanian Healthcare Awards 2025

Eveniment istoric la Bucureşti: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I sfinţeşte pictura Catedralei Naţionale

Sub egida Prefecturii Cluj: Conferința „Violența nu este iubire!”

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.