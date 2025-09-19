ECONOMIE

Ministerul Muncii a decis prelungirea termenului de înscriere în REGES-ONLINE

19 septembrie 20250 commentarii

Sprijin pentru angajatori – termenul de înscriere în REGES-ONLINE, prelungit până la data de 31 decembrie 2025

 La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Guvernul a aprobat prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGES-ONLINE, până la data de 31 decembrie 2025, pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare.

”Am decis să prelungim termenul pentru înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârșitul anului, pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situația de a primi sancțiuni. Cred că rolul statului este să ofere sprijin și soluții, nu bariere. De aceea, această perioadă suplimentară este un semn de respect față de mediul de afaceri și față de cei care creează locuri de muncă. Am urmărit, am ascultat și am răspuns îngrijorărilor. Însă, îndemn toți angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârșitul anului să se înscrie în noua platformă. REGES-ONLINE nu este un instrument perfect, dar este unul util și modern pentru toți angajatorii, iar tranziția trebuie să fie una firească și echilibrată”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

În prezent, doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția, iar menținerea termenului inițial, până la 30 septembrie 2025, ar fi generat un risc major de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni aplicate angajatorilor care nu au avut acces complet la resursele tehnice sau suportul necesar.

Tranziția la REGES-ONLINE

Trecerea la REGES-ONLINE nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces simplificat și rapid, care asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare.

REGES-ONLINE oferă numeroase beneficii:

-​administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora;

-​raportarea în timp real și actualizare automată a aplicației;

-​accesul securizat prin certificat digital calificat sau ROeID;

-​integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/.

Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF.

Pentru îndrumare privind modalitatea de autentificare dar și pentru a sprijini angajatorii în cunoașterea funcționalităților noului sistem, recomandăm accesarea linkul-ui de mai jos, pentru vizualizare tutoriale:

https://www.youtube.com/playlist.

Facem apel către angajatori, să se înregistreze fără întârziere în REGES-ONLINE, pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziție și pentru a beneficia în cel mai scurt timp de avantajele digitalizării.

Utilizarea REGES-ONLINE simplifică activitatea angajatorilor, crește transparența și oferă o gestionare modernă și sigură a relațiilor de muncă

