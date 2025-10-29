SOCIAL

Ministerul Afacerilor Interne a lansat aplicația mobilă RO CEI Reader, pentru citirea datelor din Cartea Electronică de Identitate

29 octombrie 2025

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj anunță lansarea aplicației mobile RO CEI Reader, un instrument digital creat de Ministerul Afacerilor Interne pentru citirea și verificarea datelor stocate în cipul Cărții Electronice de Identitate (CEI).

Aplicația, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, folosește tehnologia Near Field Communication (NFC), care permite interacțiunea între dispozitivul mobil și cipul integrat în actul de identitate.

Pentru utilizare, telefonul trebuie apropiat de zona cipului, cu funcția NFC activată. Accesul la date se face prin introducerea codului CAN (format din 6 cifre, înscris pe fața CEI) și a PIN-ului de autentificare (format din 4 cifre, stabilit la ridicarea documentului).

Toate operațiunile de citire și vizualizare a datelor se desfășoară exclusiv local, fără conexiune la internet și fără transmiterea informațiilor către servere externe, garantând astfel un nivel înalt de securitate și confidențialitate.

Aplicația permite vizualizarea datelor de identificare, inclusiv a adresei de domiciliu, și oferă posibilitatea exportului în format PDF, pentru a facilita interacțiunea cu instituțiile publice și companiile private care nu sunt încă interconectate cu platformele Direcției pentru Evidența Persoanelor.

Prin această funcționalitate, RO CEI Reader contribuie la reducerea birocrației și elimină necesitatea prezentării certificatului de atestare a domiciliului, oferind cetățenilor o alternativă digitală sigură și ușor de utilizat.

Până în prezent, în România au fost emise peste 795.000 de cărți electronice de identitate, iar noua aplicație reprezintă un pas important în procesul de digitalizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele europene privind identitatea electronică.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj încurajează cetățenii care dețin carte electronică de identitate să descarce și să utilizeze aplicația RO CEI Reader, pentru a beneficia de un instrument modern, sigur și eficient în gestionarea datelor personale.

 

