Miercuri, U BT Cluj – Umana Reyer Venezia, un duel deja de tradiție în EuroCup

21 octombrie 20250 commentarii

După două săptămâni în care au avut parte de patru deplasări, la Neptunas Klaipeda și Slask Wroclaw, în BKT EuroCup, respectiv la KK Krka și BC Dubai, în ABA League, jucătorii pregătiți de Mihai Silvășan vor evolua, miercuri, pentru a doua oară în acest sezon în fața propriilor suporteri.  U-BT Cluj o va întâlni pe Umana Reyer Venezia, în etapa cu numărul 4 din BKT EuroCup, a cincea confruntare dintre cele două formații.

Venezia este la al optulea sezon în total în EuroCup și la al șaptelea consecutiv, cel mai important rezultat fiind accederea în sferturile de finală ale sezonului 2019-2020, unde din cauza pandemiei cauzată de Covid-19, sezonul a fost suspendat, iar meciul cu Unicaja Malaga nu a mai avut loc.

Umana se află pe locul 5 în Italia, cu 2 victorii și o înfrângere, același loc fiind ocupat și în Grupa A din EuroCup, la egalitate cu campioana României.

Antrenorul Neven Spahija, care de-a lungul carierei le-a mai pregătit pe Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce, Cibona Zagreb sau Baskonia, în Europa și pe Atlanta Hawks și Memphis Grizzlies, în NBA, i-a recrutat vara aceasta în lot pe Denzel Valentine, Ky Bowman, Stefan Nikolic, RJ Cole, Leonardo Candi, Giovanni de Nicolao și Chris Horton.

Confruntarea va avea loc în BT Arena, cu începere de la ora 19.00, dar va putea fi urmărită și  în transmisiune directă pe PrimaSport 3 și pe platforma Euroleague.tv.

Tot miercuri, CSM Oradea și Corona Brașov se întâlnesc în primul duel românesc din Europe Cup. CS Vâlcea țintește prima victorie europeană în meciul cu Dinamo Sassari, iar CSO Voluntari încearcă să își apere recordul de invincibilitate din ENBL în meciul cu Kapfenberg Bulls.

Programul complet al meciurilor:

  • U-BT Cluj vs. Umana Reyer Venezia, EuroCup – ora 19:00, Prima Sport 3
  • Corona Brașov vs. CSM Oradea, FIBA Europe Cup – ora 19:00, YouTube FIBA Basketball
  • Kapfenberg Bulls vs. CSO Voluntari, ENBL – ora 20:00, YouTube ENBLeague
  • Dinamo Sassari vs. CS Vâlcea, FIBA Europe Cup – ora 21:30, YouTube FIBA Basketball

 

