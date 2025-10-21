Actualitate

Micii exploratori din Gherla

21 octombrie 20250 commentarii

Mai nou elevii Liceului Teoretic ”Ana Ipătescu” se remarcă și în domeniul tehnologiei moderne. Avem chiar și exemplu concret în această privință. Datorită implicării elevilor Suciu Alexandra și Vedean Luca din clasa a X-a A, Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla a fost înscris pe harta EU Code Week 2025! Un succes extraordinar! Cei doi elevi au desfășurat activitatea „Micii exploratori ai inteligenței artificiale”, alături de elevii claselor a V-a, îndrumându-i să descopere aplicații moderne bazate pe inteligența artificială, cum ar fi Gemini, ChatGPT, Sora, Gamma și Suno. Activitatea s-a desfășurat sub îndrumarea profesorilor Butean Ioana și Iftinca Corina.

Zilele treute și elevii Liceului Teoretic ”Petru Maior” Gherla au călătorit imaginar printre stele și planete, descoperind cum este viața în spațiu! Au învățat despre: Viața astronauților pe Stația Spațială Internațională; Tehnologiile care fac posibilă locuirea în spațiu; Viitorul explorării Lunii și al planetei Marte; Sistemul Solar și limitele lui; Galaxii și nebuloase. Au realizat: Machete cu rachete, stații spațiale, colonii cu viață în spațiu, etc; Proiecte și prezentări creative cu tema ”Living in space” ”Eart Day”, Exploarori printre stele”, etc. ; O scenetă despre „Viața în spațiu”; O paradă a planetelor din sistemul solar; Puzzle-ul Astro-Exploratorilor din piese LEGO; O călătorie virtuală în Sistemul solar cu ajutorul ochelarilor VR din SMARTLAB-ul liceului. Au participat la CosmoVerse Space Week Online seminar. Activitățile s-au desfășurat în colaborare cu: profesorii coordonatori: Adriana Rus, Tatiana Buzan, Adriana Ionel, Delia Rusu, Camelia Moldovan, Cosmina Forț, Florin Forț, Adrian Mocian, Alina Șteiu, Livia Divricean, elevii claselor gimnaziale și liceale, parteneri educaționali fiind părinții și frații elevilor din școală. Mesajul elevilor: „Living in Space” înseamnă curaj, imaginație și dorința de a descoperi necunoscutul! Exemple pozitive în sfera preocupărilor extrașcolare al elevilor din cele două licee gherlene.

Szekely Csaba

