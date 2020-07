Merită sau nu să devii deputat?

Reprezentanţii clujenilor în Camera Deputaţilor şi-au depus noile declaraţii de avere, potrivit legislaţiei în vigoare. Din actele depuse la Parlament reiese că cei patru ani de mandat le-au adus bunăstare deputaţilor clujeni. Făclia vă prezintă astăzi cum a evoluat averea deputaţilor.

Social democratul Horia Nasra (foto) se află la primul mandat în Parlamentul României. Dacă la preluarea mandatului declaraţia de avere a deputatului Horia Nasra era goală la toate rubricile, cu excepţia capitolului venituri unde era consemnată îndemnizația de palamentar, de data aceasta apar menţiuni la rubricile terenuri, clădiri şi active financiare. Astfel, la rubrica terenuri, Nasra a consemnat că a moştenit 5/8 dintr-un teren de 491 mp din localitatea Brad, judeţul Hunedoara. De asemenea, tot în Brad, Nasra a moştenit 5/8 dintr-o clădire de 101 mp şi o alta de 56 mp. Social democratul a mai consemnat în declaraţia de avere din acest an un depozit bancar de 39.529 lei, unul de 30.769 euro și un altul de 5.500 USD.

La capitolul venituri, singura sursă a lui Nasra este indemnizaţia de deputat, mai exact 137.256 lei anual.

Cornel Itu se află la al treilea mandat de deputat din partea PSD.

Potrivit înscrisurilor, Itu declara în decembrie 2016 un teren de 934 mp la Dej, o casă de 300 mp în aceeaşi localitate, un BMW din 2006, o Dacia Duster din 2014, depozite de aproximativ 37 de mii de euro şi investiţii de aproximativ 110 de mii de euro la două societăţi comerciale.

În declaraţia de avere depusă de Itu recent apar modificări la rubricile terenuri şi clădiri. Astfel, parlamentarul social democrat a consemnat că a obținut prin moștenire 50 la sută din trei terenuri (10.000 mp, 10.900 mp și 7.087 mp) situate în comuna Cășeiu, satul Urișor. Tot prin moștenire, Itu a obținut 50 la sută dintr-o clădire de 71 mp situată în aceeași localitate.

La capitolul bunuri mobile, deputatul PSD a declarat două autoturisme BMW, unul având anul de fabricaţie 2006 iar celălalt 2014. La capitolul active financiare, deputatul PSD de Cluj a menţionat un depozit de 56.161 lei, unul de 50.000 lei, un altul de 50.281 lei și cont de 14.282 lei. Itu mai are investiţi 53.280 lei la societatea Mecsom SA din Dej şi 58.336 lei la Agro 33 SRL Dej.

În declarația de avere a lui Itu depusă anul trecut apărea și un credit de 48.835 lei contractat în 2018. În documentul privind averea de luna trecută, această datorie nu mai figurează. În ultimul an, Itu a câştigat 137.256 lei de la Parlament şi 44.884 lei din pensie. Soţia acestuia a avut un venit de 91.548 lei reprezentând pensie. Familia Itu a mai avut un venit de 2.000 de lei din închiriere.

Vicepreşedintele PNL, deputatul Adrian Oros, care deține în prezent și funcția de ministru al Agriculturii, este la al doilea mandat în Parlamentul României. Oros este profesor universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) şi vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din România. Potrivit declaraţiei de avere, liberalul deţinea la preluarea mandatului două terenuri, unul de 1700 mp, altul de 4100 mp, ambele cumpărate, un apartament în Cluj-Napoca, de 72 mp, o casă de 280 mp, două autoturisme Volkswagen şi un autoturism BMW. Veniturile familiei Oros constau în 78.882 lei obţinuţi anual de la USAMV, 59.400 de la Camera Deputaţilor, 25.622 lei venitul anual al soţiei, de la un laborator de tehnică dentară, şi alţi 9000 lei pe care deputatul îi primeşte anual de la Colegiul Medicilor Veterinari Cluj. În declaraţia de avere a deputatului mai figura un cont de 15.108 lei şi altul de 12.740 lei.

Pe parcursul celor patru ani de mandat au apărut mai multe modificări legate de averea liberalului atât la capitolul bunuri mobile cât și imobile. Au apărut schimbări și la rubricile autoturisme, active financiare, plasamente şi venituri.

Astfel, la capitolul imobile a fost consemnat un apartament de 51,47 mp obținut prin vânzare cumpărare în localitatea Florești. Apare, de asemenea, și un autoturism Skoda luat în 2018 în sistem leasing, însă nu mai figurează autoturismul BMV. De asemenea, în declarația de avere din luna iunie a.c., deputatul a consemnat datoria de 100.000 de euro.

La capitolul venituri, Oros figurează cu indemnizaţia de 114.924 lei de la Camera Deputaţilor, 161.489 lei de la USAMV, 24.944 de lei de la Ministerul Agriculturii și 18.488 de la Colegiul Medicilor Veterinari. Soţia parlamentarului liberal, Maria Oros câştigă 16.956 lei din activitatea desfăşurată la un cabinet de tehnică dentară.

Deputații creditori

Un alt deputat clujean este Florin Stamatian, ales pe listele PNL. În decembrie 2016, Stamatian avea un teren de 1000 de mp şi o casă de 400 de mp în Cluj-Napoca, două autoturisme – un Peugeot 206 şi un BMW X3, tablouri şi icoane de 20.000 de euro şi bijuterii de 22 de mii de euro. La capitolul conturi şi depozite bancare, Stamatian figura cu 132.250 euro. De asemenea, medicul a acordat unei persoane fizice un împrumut de 100.000 euro şi a cumpărat titluri de stat de 314 mii de dolari. Veniturile familiei Stamatian constau la sfârşitul lui 2016 în 146.714 lei obţinuţi anual de la UMF Cluj, 38.286 lei de la Spitalul Clinic Judeţean Cluj, 19.200 lei de la Academia de Ştiinţe Medicale şi 70.000 lei de la trei societăţi pe care Stamatian le administrează. Soţia liberalului avea o pensie anuală de 33 de mii de lei. În declaraţia de avere de atunci mai erau consemnate dividende de 179.000 lei.

După patru ani de mandat nu apar schimbări la capitolul bunuri imobile şi mobile. Apar în plus bijuterii în valoare de 2000 de euro. De asemenea, au fost consemnate următoarele depozite: 54.000 lei, 2.000 USD, 170.000 lei 34.000 euro, 5.000 lei, 6.900 USD, 8.500 lei și 43.000 lei.

Mai apar titluri de stat de 600.000.

La capitolul venituri, Stamatian a câştigat 139.665 lei de la Spitalul Clinic Judeţean Cluj, 137.256 lei de la Camera Deputaţilor, 19.200 de la Academia de Ştiinţe Medicale și 24.000 USD dobânzi din titluri de stat. Soţia lui Florin Stamatian a câştigat 17.292 lei de la o firmă la care deţine calitatea de administrator și 55.472 lei reprezentând pensia.

Liberalul Sorin Moldovan, aflat la primul mandat de deputat, deţine un apartament de 117 mp în Bucureşti, dobândit în 2014 prin cumpărare. Pe parcursul mandatului, Moldovan a mai cumpărat o boxă de 2,4 mp și un loc de parcare de 14,73 mp. Moldovan a mai dobândit un autoturism A6 fabricat în 2015 și ceasuri în valoare de 10.000 euro. În ultima declarație de avere, Moldovan a consemnat active financiare de 19.204 lei, 2.528 lei și de 39.510 lei. Moldovan mai are un împrumut de 29.441 lei contractat în 2013.Veniturile lui Sorin Moldovan constau în indemnizaţia de deputat de 131.412 lei.

Cristina Burciu a fost aleasă deputat pe listele PSD, însă anul trecut a intrat în tabăra liberalilor. La preluarea mandatului, Burciu a declarat un autoturism Hyundai fabricat în 2012, un credit de 40.000 euro contractat în 2013 şi unul de 33.000 euro contractat în 2014. Veniturile social democratei constau atunci în 45.000 de euro obţinuţi de la Compania de Apă Arieş, unde Burciu a deţinut funcţia de director general interimar.

În declaraţia de avere din iunie a.c. apare autoturismul Hyundai și un credit de 81.000 lei contractat în 2019. La capitolul venituri, Burciu a consemnat 131.412 lei, reprezentând indemnizaţia de parlamentar şi 1668 lei alocaţia copilului.

Deputatul Steluţa Cătăniciu deţinea la preluarea mandatului, în decembrie 2016, un teren de 1000 mp în Valea Fânaţelor, unul de 262 mp în Floreşti şi două în Sălicea, unul de 3900 mp şi altul de 2000 mp. Tot atunci mai figura cu opt apartamente în Floreşti şi două în Cluj-Napoca. La capitolul bunuri mobile, Cătăniciu avea trecute două maşini Mercedes. Totodată, în declaraţia de avere era consemnat un depozit de 10.500 euro.

În ultima declaraţie de avere, pe lângă cele patru terenuri pe care le deţinea în decembrie 2016, mai figurează unul de 4.400 mp situat în Cluj-Napoca şi pe care îl deţine în cotă parte de 1/2 cu Florin Pocola. La capitolul apartamente apar cele două din Cluj-Napoca şi doar patru din Floreşti, celelalte patru fiind înstrăinate contra sumei de 100.000 de euro. La rubrica autoturisme apare acum doar un singur autoturism Mercedes iar la rubrica active financiare a fost consemnat un depozit de 62.000 lei și unul de 29.975 euro. Mai apare un cont de 7.200 lei și un altul de 979 euro.

În declarația de avere a Steluței Cătăniciu din acest an mai apare un contract de tipul „procurator de fonduri” (juridic nu există ceva însă poate fi o donație sau un împrumut). Contractul are o valoare de 417.338 lei.

Deputatul a mai consemnat trei contrcate de cesiune a unor acțiuni în valoare totală de 675.000 lei

Veniturile deputatei constau în 137.256 lei reprezentând indemnizaţia de la Parlament. Soţul Steluţei Cătăniciu a încasat 184.357 lei de la SPEEN CN Cluj. De asemenea, apare suma de 40.000 lei cu titlul de de restituire împrumut.

Emanuel Ungureanu ales deputat pe listele USR deţinea la preluarea mandatului în 2016 un teren de 944 mp în Cluj-Napoca, un apartament de 74,5 mp în Cluj-Napoca şi un autoturism Volkswagen fabricat în 2012. Ungureanu a mai declarat atunci că a câştigat anual 10.124 lei de la Liceul Teologic Adventist, unde este profesor, 6.000 lei din activitatea publicistică şi 250 lei din activităţi comerciale. Soţia acestuia, Loredana Ungureanu a încasat în acel an 27.471 lei de la UBB, 31.477 lei de la UMF şi 1476 lei de la un cabinet medical privat.

Din declaraţia de avere depusă la Parlament în luna iunie a.c. reiese că Emanuel Ungureanu deţine în continuare terenul de 944 mp şi apartamentul de 74,5 mp. Pe parcursul mandatului, averea deputatului a crecut cu două autoturisme Volkswagen, unul fabricat în 2014 și altul din 2015. De asemenea, deputatul și-a cumpărat un autoturism Skoda Octavia, având an de fabricație 2002. Autoturismul Volkswagen fabricat în 2012 a fost înstrăinat în 2018 contra sumei de 28.272 lei.

După patru ani de mandat, apar completate mai multe rubrici și la capitolul active financiare. Astfel, în declarația de avere din acest an, Ungureanu nu a consemnat suma de 12.656 lei, 10.385 lei, 2.245 lei şi 45.369 lei. Anul trecut, deputatul USR a consemnat faptul că a împrumutat o asociație nonprofit cu suma de 98.000 lei și a donat aceleiași asociații suma de 29.600 lei. În acest an nu se precizează dacă împrumutul a fost restituit sau nu.

În ultima declaraţie de avere mai apare un credit de 154.128 lei contractat de Ungureanu în noiembrie 2019 și o datorie de 50.678 lei către o firmă de leasing.

În privinţa veniturilor, Ungureanu a consemnat 152.508 lei indemnizaţia de la Parlament şi 10.933 lei de la Liceul Adventist. Veniturile soţiei constau în 78.225 lei salariu de la UMF Cluj și 80.044 lei obţinuţi ca persoană fizică autorizată. La venituri mai este consemnată şi alocaţia copilului.

Liderul UDMR Cluj, Csoma Botond figura în declaraţia de avere depusă la preluarea mandatului cu o casă de 190 mp şi un teren de 500 mp în Cluj-Napoca, o rulotă fabricată în 1980 şi un depozit de 6700 lei.

În cei patru ani de mandat, patrimoniul deputatului UDMR a crescut cu un Ford Mondeo fabricat în 2011. În ultima declaraţie de avere, Csoma Botond a consemnat un depozit de 11.037 lei şi un altul de 74.065 euro. Liderul UDMR Cluj apare acum şi cu un credit de 30.000 euro luat de la bancă. Veniturile lui Csoma Botond constau în indemnizaţia de deputat de 134.328 lei.

Deputatul Adrian Dohotaru nu figurează cu bunuri mobile sau imobile. Are în schimb un depozit bancar de 60.000 lei, unul 60.000 euro şi un altul de 60.000 USD. Veniturile acestuia constau în 146.000 lei reprezentând indemnizaţia de deputat. Soţia acestuia a încasat în ultimul an 15.204 lei reprezentând indemnizaţia de creştere a copilului. Totodată, la venituri apare şi alocaţia pentru copii.