Medicament revoluționar anticancer, dezvoltat de o firmă din SUA, condusă de un medic clujean

6 noiembrie 20250 commentarii

Primul medicament, agent anticancer care vizează telomerele, denumit ateganosina, a fost creat de doctorul clujean Vlad Vitoc. În prezent, cercetările din cadrul companiei, fondate de el la Chicago, MAIA Biotechnology, demonstrează că în cazul bolnavilor de cancer pulmonar acest medicament crește rata de supraviețuire de la șase luni la 18 luni, iar răspunsul la boală de șase ori, de la 6% la 38 %. Rezultatele spectaculoase au fost prezentate de dr. Vlad Vitoc, miercuri, 5 noiembrie 2025, la Cluj-Napoca, la evenimentul Smart diaspora-Conferința Diaspora Științifică Românească, în cadrul workshop-ului „Progrese în diagnosticul și tratamentul bolilor neoplazice”. Dr. Vlad Vitoc este fiul cunoscutului arhitect clujean și om de cultură Ionel Vitoc și a urmat cariera mamei, în domeniul medical. Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate de compania pe care o conduce au fost validate de cele mai importante instituții americane din domeniul medical, US Food and Drug Administration (FDA) și The National Institutes of Health (NIH).

Medicament creat în 2018

După cum a precizat cercetătorul clujean, medicamentul creat în anul 2018, ateganosine, are un mecanism dublu de acțiune, targhetarea telomerelor și imunogenicitate. „Telomerele sunt țintele noastre. Sunt structuri de ADN și au o misiune foarte specifică, de a proteja integritatea cromozomului, mai ales în cursul diviziunilor celulare. Telomerele sunt dezvoltate și menținute de enzima telomeraza, care este prezentă în toate celulele umane, până la aproximativ vârsta de un an. De la vârsta de un an telomeraza dispare, telomerele ating o lungime maximă și cu fiecare diviziune celulară pierd cât de puțin din lungimea lor. La o vârstă înaintată, devin foarte scurte nu mai pot să-și efectueze funcția de protecție și încep să apară mutațiile. Cu mutațiile apar diverse boli ale bătrâneții, inclusiv cancerul. În cancer, enzima telomeraza este reactivată, în majoritatea celulelor canceroase, și prin reactivarea ei, și telomerele sunt afectate. Celulele tumorale încep să aibă telomere foarte lungi și intră într-un stadiu de diviziune continuă, fiind unul din multele mecanismele prin care tumorile se dezvoltă.”, a explicat acesta.

Cooptați, bolnavi cu cancer pulmonar în stadiu avansat

Tratamentul cu noul medicament a fost urmat de pacienți bolnavi de cancer pulmonar, aflați în stadiu avansat: „Trialul (cercetarea n.red.) din care am publicat date până acum este cel din faza a doua, care se numește THIO-101. Până în prezent, în acest trial, am înrolat 79 de pacienți și am testat ateganosine în combinație secvențială cu libtayo. Pacienții sunt diagnosticați cu cancer pulmonar în stadiu avansat și se află în linia a doua de terapie sau chiar a patra sau a cincea. Datele din acest trial au evidențiat o eficacitate absolut ieșită din comun, mai ales pentru linia a treia de tratament. În situația respectivă, pacienții au devenit deja rezistenți la imunoterapie și chimioterapie. Nu au mutații care sunt targhetabile și practic nu mai au opțiuni în linia a treia de tratament. Jumătate dintre ei pur și simplu nu se mai tratează pentru că fără tratament supraviețuirea în medie este de trei-patru luni, iar cu tratament supraviețuiesc până la șase luni. Tratamentul constă în niște chimioterapii istorice care aduc toxicitate și eficacitate mai puțină”.

Rata de supraviețuire de la șase luni la 18 luni

În urma tratamentului, rezultatele au fost încurajatoare: „În trialul nostru, la acești pacienți care nu au opțiuni, am determinat un control al bolii de 90 % față de 30 %, de trei ori mai mare, un răspuns la boală de 38 % față de 6%, deci de șase ori mai mare, și o rată de supraviețuire de 18 luni față de șase, supraviețuirea crescând de trei mai mult. Avem pacienți care au făcut cu noi doi ani de terapie și sunt în observație fără progresie a bolii, iar la ora actuală pacientul cel mai longeviv are peste 900 de zile. Și sunt mai mulți care urmează aceeași direcție”, a spus dr. Vlad Vitoc.

Proiectul va fi implementat și în România

Proiectul amintit va continua cu o etapă de expansiune în Statele Unite ale Americii. Cercetarea se derulează deja în Australia (2022), în Europa de Est, în Polonia, Bulgaria și Ungaria. La un moment dat, s-a încercat și în România, însă s-a abandonat, dar, în prezent, s-au făcut eforturi pentru implementarea lui. „Trialul este gata să pornească în România, în faza de expansiune. Avem zece site-uri, trei la Cluj-Napoca și altele la Craiova, București, Iași, Timișoara și Constanța”, a anunțat doctorul.

Datele obținute de MAIA Biotechnology au fost prezentate US Food and Drug Administration (FDA), Statele Unite ale Americii, iar reprezentanții FDA au catalogat rezultatele ca fiind foarte bune și au acordat „Fast Track Designation” pentru linia a treia de tratament. „FDA au considerat că rezultatele sunt foarte foarte bune, iar acum fac tot posibilul să ajungem cât mai curând la comercializare”, a spus cercetătorul clujean.

Recunoaștere din partea americanilor

De asemenea, performanțele au fost aduse și la cunoștința The National Institutes of Health (NIH), SUA, instituție care a acordat o finanțare de 2,3 milioane de dolari pentru a aduce proiectul și în Statele Unite ale Americii. „Îl aducem și în Statele Unite. Avem un targhet de la trei până la cinci site-uri și, probabil, un număr de 15 pacienți. Să lucrezi în Statele Unite ale Americii este extraordinar de scump. Din punct de vedere al costurilor este ieșit din comun de scump. De cinci ori mai scump decât în România , Ungaria sau Polonia, de pildă. Dar cu acest grant ne vom putea ocupa și de participarea unor site-uri americane”, a afirmat doctorul Vitoc.

În paralel, a fost demarată cercetarea în faza a treia, denumită THIO-104, pe aceeași populație de pacienți. „Analizând rata de supraviețuire, 18 luni față de șase, probabilitatea de succes este foarte mare. În anul 2027, este posibil să obținem o aprobare de comercializare pentru această analiză intermediară”, a spus Vlad Vitoc.

Totodată, MAIA Biotechnology a început să deruleze cercetări în parteneriat cu alte companii și pentru alte boli, cum ar fi: cancerul colorectal și cancerul de ficat.

Tia SÎRCA

