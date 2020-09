Mario Camora, căpitanul campioanei CFR Cluj, e român cu acte în regulă

Fotbalistul care a venit la CFR Cluj în 2011 și-a declarat în mai multe rânduri dragostea pentru țara noastră și a insistat pentru a primi cetățenia română, manifestându-și dorința ca într-o zi să îmbrace tricoul primei reprezentative. Român cu acte în regulă, Camora așteaptă acum un semn de la selecționerul Mirel Rădoi, însă recunoaște că șansele de a evolua la națioanala tricoloră sunt mici datorită vârstei pe care o are, respectiv 33 de ani. Camora a câștigat toate trofeele în România și vrea să se retragă de la CFR Cluj. Mai mult decât atât, româno-portughezul intenționează să se stabilească împreună cu familia la Cluj-Napoca, pentru a-și deschide o afacere.

De-acum și cetățean român, Mario Camora a depus, miercuri, jurământul de credinţă şi a devenit oficial cetăţean al României. „Căpitanul echipei noastre Mario Camora a devenit oficial cetăţean român. Fotbalistul nostru a depus jurământul de credinţă, iar apoi a primit certificatul care îl atestă ca fiind cetăţean român. Felicitări, Camo!”, anunţă clubul ardelean pe pagina oficială de Facebook. „Jur să fiu devotat patriei şi poporului român. Să apăr drepturile şi interesele naţionale. Să respect Constituţia şi legile din România”, a spus Camora, cu mâna pe Biblie. Camora nu a dorit să obțină cetățenia română exclusiv pentru a ajunge la naționala României, ci pentru a rămâne la Cluj și a se implica în afaceri: ”Nu doresc să fiu înţeles greşit, nu a fost principalul obiectiv să ajung la naţionala României, eu am spus că vreau să rămân să locuiesc la Cluj, vreau să fac business, e important pentru mine să fiu cetăţean român. Legat de echipa naţională, cred că am o şansă mai mică, dar dacă voi avea o şansă sunt dispus să vin dacă se consideră că pot să ajut naţionala. Dacă o să am şansa să merg și la naţională, sunt dispus, e clar! Merg cu mare plăcere. Ţara asta mi-a dat totul. Dacă este nevoie de mine merg să ajut cu mare plăcere. Ştiu imnul, primele două strofe. Mă pregătesc, încet. Când am venit în România nu mă gândeam că o să rămân aici. Dar după doi-trei ani şi viaţa mea personală s-a schimbat. În momentele grele am renunţat la nişte bani din salariu ca să o ajut pe CFR, aveam o ofertă de salariu dublu, dar am rămas. Cel mai greu mi-a fost în primii doi ani cu iarna, pentru că nu eram obişnuit, dar acum sunt obişnuit”, a mărturisit Mario. Fotbalistul portughez Mario Camora, care joacă de mai mulţi ani la CFR Cluj, a primit cetăţenia română în urma unei Hotărâri de Guvern adoptată la 24 august de premierul Ludovic Orban. ”Se acordă cetăţenia română domnului Malico Paulino Mario Jorge (numele oficial al lui Camora), cetăţean portughez, fiul lui Anibal şi Dias Leal Malico, născut la data de 10 noiembrie 1986 în localitatea Samora Correia, Benavente, Santarem, Portugalia, având domiciliul actual în România, Cluj-Napoca, cu menţinerea domiciliului în România”, se arată în textul documentului adoptat. Camora, fundaş stânga care a cucerit patru titluri de campion al României cu CFR Cluj, joacă la formaţia din Gruia din 2011. Anterior a evoluat în ţara natală, la Samora Correia, Valdevez, Beira-Mar, Pampilhosa şi Naval.

Și un rugbyst străin a primit cetățenia română

Este vorba de jucătorul de origine sud africană Johan Van Heerden, care evoluează în naționala României de 5 ani a primit, la fel ca și Mario Camora, miercuri cetățenia română. Johan Van Heerden, căpitanul echipei CS Dinamo și jucător de bază în naționala de rugby a României, este de miercuri român cu acte în regulă. Sportivul de origine sud africană a declarat că aștepta acest moment de 3 ani. ”A fost un moment cu emoție, dar a trecut. De 3 ani am așteptat această zi”. Rugbystul mărturisește că în momentul în care a ajuns în România nu s-a gândit că îi va plăcea atât de mult și va deveni și român. “În primul rând îmi place țara, e o țară extraordinară, eu am fost în multe țări și în România am rămas numai cu amintiri frumoase. Eu am vrut să rămân aici și să ajut și rugby-ul să meargă mai departe. Sper să ajung la următoarea Cupă Mondială din 2023, în calitate de juător al României, pentru care evoluează de cinci ani. Titular al pachetului de înaintare al României, în linia a doua, jucătorul de origine sud-africană a debutat pentru echipa națională a României în 2015, într-un meci cu Tonga. De atunci, Johan a adunat 44 de selecții în tricoul “stejarilor“, fiind unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei pregătite de Andy Robinson. În prezent, acesta evoluează în SuperLiga CEC Bank, fiind căpitanul echipei CS Dinamo. Johan a participat la Cupa Mondială de Rugby din Anglia 2015, iar în 2016 și 2017 a fost desemnat de către Federația Română de Rugby, cel mai bun jucător naturalizat din România.





