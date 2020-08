Marinela Marc: Varianta cursurilor „doar online”, exclusă, la Cluj

Școala va începe, sigur, în 14 septembrie, și este exclusă varianta exclusiv online – a declarat, miercuri, într-o conferință de presă organizată la sediul IȘJ Cluj, inspectorul școlar general Marinela Marc.

„Am început discuțiile și pregătirea noului an școlar înainte de anunțul președintelui Klaus Iohannis, privind cele trei scenarii care depind de evoluția epidemiologică. În discuțiile cu Ministerul Educației s-a propus ca decizia să rămână la nivelul unităților de învățământ și a județului. Noi am dorit să fim pregătiți pentru orice situație în care vom fi puși. De aceea, le-am solicitat tuturor directorilor de școli să analizeze, la nivelul fiecărei unități, împreună cu colegii, cu consiliul profesoral, o variantă viabilă de desfășurare a cursurilor, cu păstrarea acestor măsuri de distanțare fizică, de un metru – față, spate, stânga, dreapta -, între elevi. Fiecare să-și analizeze suprafețele din sălile de clasă, să vadă dacă elevii ar putea să vină cu toții la școală, dacă au nevoie de două schimburi, dacă au toată infrastructura și logistica necesare pentru a merge la școală într-o variantă mixtă, hibrid – o parte la școală, o parte online, iar apoi prin rotație să se schimbe. I-am rugat ca, în funcție de specificul activității, de posibilitățile pe care le au, să-și propună fiecare un program viabil de pus în practică, astfel încât – sigur, cu prioritate! -, venim la școală. Adică, să excludă varianta exclusiv online. Deci cu prezență la școală, dar cu niște condiții. Din analiza proiectului fiecărei școli, am ajuns la concluzia că în proporție de 50% se poate desfășura învățământ la fața locului, deci față în față. Asta înseamnă 101 școli. Pentru varianta hibrid, adică jumătate la școală, jumătate online, prin rotație, au optat 109 școli. Dacă ar fi să începem mâine, cei care vor veni zi de zi la școală sunt cei din 101 școli, majoritatea din mediul rural, dar și din mediul urban” – a declarat Marinela Marc.

Potrivit declarației acesteia, directorilor de școli li s-a recomandat ca elevii din ciclul primar să vină integral la școală, în două schimburi, cu program mai redus, iar disciplinele fundamentale să poată fi făcute, prioritar, față în față cu învățătoarea. Similar, clasele a VIII-a și a XII-a. „La clasele intermediare – a V-a – a XI-a -, acolo unde se poate se va merge integral la școală, iar unde spațiul nu permite și efectivele sunt mari, merg pe varianta hibrid, jumătate vin la școală o săptămână, iar cealaltă jumătate urmăresc online activitatea, chiar cu posibilitatea de a inteveni în lecție, și săptămâna viitoare se schimbă grupele” – a declarat Marinela Marc.

M. TRIPON

