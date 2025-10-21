SPORT

Mandorlini va fi demis. Dan Petrescu, înapoi la CFR?

21 octombrie 20250 commentarii

Zilele sau orele lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj sunt pe sfârșite. Nelu Varga și noul președinte, Iuliu Mureșan, pregătesc debarcarea italianului, iar surpriza uriașă ar putea fi reîntoarcerea lui Dan Petrescu pe banca tehnică a feroviarilor!

Petrescu și-a anunțat demisia pe 21 august, după umilința din Suedia, 2-7 pe terenul lui Hacken, în play-off-ul Conference League. Invocând și problemele de sănătate, acesta a decis să ia o pauză de la antrenorat, însă în această perioadă se pare că Varga și Mureșan l-ar fi convins să revină mult mai repede decât se aștepta, potrivit zcj.ro.

„Dan Petrescu e alesul lui Varga și Mureșan. Dar nu va reveni de acum, ci în câteva săptămâni. Rămâne de văzut cine va pregăti echipa în perioada următoare. Probabil Hoban va antrena echipa până vine Petrescu.

Urmează despărțirea de Mandorlini. Își va primi banii pe care îi are de primit. Apoi, foarte probabil, va fi un interimar și va reveni Petrescu. Promisiunile sunt clare”, au declarat și sursele GSP.

Ar fi al cincilea mandat al lui Dan Petrescu la CFR Cluj. În ultimul mandat, tehnicianul a bifat 68 de partide (33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri), iar în finalul sezonului trecut a câștigat Cupa României.

Un alt nume vehiculat pentru a ocupa funcția de antrenor al CFR-ului este Dorinel Munteanu.

Andrea Mandorlini are un bilanț slab de la revenirea în Gruia. În 8 meciuri a înregistrat două victorii (una de palmares cu Hacken, în returul din play-off-ul Conference League), un eșec și cinci rezultate de egalitate.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Miercuri, U BT Cluj – Umana Reyer Venezia, un duel deja de tradiție în EuroCup

A fost obligat să mai conducă un antrenament, deși demisionase. Sabău: „Un moment penibil. Lipsă de respect din partea conducerii”

CFR Cluj învinsă la Ploiești, după o mare eroare a VAR. Feroviarii mai pot doar visa la play-off!

Fetele de la U Cluj, lidere în clasamentul Ligii a III-a

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.