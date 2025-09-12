SPORT

Mandorlini, încrezător că feroviarii se vor impune cu Metaloglobus, ultima clasată în SuperLigă

12 septembrie 20250 commentarii

Ieșită prematur din competițiile europene, CFR Cluj va miza totul pe campionatul intern pe viitor. Sâmbătă, în etapa a 9-a a SuperLigii, feroviarii vor juca în deplasare cu nou promovata Metaloglobus București. Meciul se anunță unul cu final previzibil, ținând cont de faptul că adversarii echipei din Gruia,  sunt pe ultimul loc în clasament, fără victorie până în prezent și cu doar un punct în zestre. Înaintea acestui meci, CFR Cluj este și ea jos de tot în ierarhia SuperLigii, pe locul 14, cu doar 6 puncte adunate.

Tehnicianul feroviarilor, Andrea Mandorlini, a prefațat, vineri, partida de sâmbătă și a oferit detalii despre situația actuală din cadrul lotului.

”A fost așa și așa în această săptămână în ce privește pregătirea echipei. Mulți jucători au fost plecați la echipele naționale. S-a muncit, desigur, cu cei rămași, dar doar astăzi am reușit un antrenament cu toți jucătorii. Cei care au rămas la Cluj s-au pregătit în tot acest timp. Campionatul e lung, le-am spus și jucătorilor că trebuie să muncim mult, să creștem intensitatea și să mărim nivelul de pregătire. Fără muncă și sacrificiu va fi greu. Acesta este principiul care trebuie să-l avem în față în acest club, în acest vestiar. Jucătorii de la echipele naționale abia s-au întors la Cluj. Unii dintre ei au avut și câteva probleme cu zborurile, însă sper ca la ora meciului toate să fie în regulă și să scoatem un rezultat bun.

Au fost multe plecări de la echipă în această perioadă, dar au venit și jucători importanți între timp. Cunosc trecutul acestora, însă ce vă pot spune acum e dă doar Coco s-a pregătit sută la sută cu echipa. Zouma și Slimani sunt jucători pentru care, sigur, carierele lor vorbesc de la sine. Ce va urma vom vedea împreună, ca și aportul pe care ei îl vor putea aduce echipei în momentul în care vor fi sută la sută din punct de vedere fizic. Așa cum am spus, sunt jucători cu pedigree înalt. Coco ar putea debuta la meciul cu Metaloglobus., e cel mai bine pregătit fizic dintre cei veniți. Am avut cîteva probleme pe postul său, Abeid nu poate juca acum, deci Coco poate fi o soluție în acest meci.

Am văzut meciurile celor de la Metaloglobus cu FCSB, cu Rapid. Părerea mea e că nu meritau acele jocuri. Toată lumea spune că joacă un fotbal frumos. Eu, personal, le port un maxim respect tuturor adversarelor indiferent de poziția din clasament, însă noi nu trebuie să ne gândim decât la a crește în joc, și, da, pot să spun că suntem pregătiți pentru acest joc și sper ca rezultatul să fie unul pozitiv.

Louis Munteanu nu va juca sută la sută sâmbătă. A venit accidentat de la națională și nu vom putea conta pe el în următoarele 2-3 săptămâni. Nici Muhar nu va face deplasarea, a început pregătirile dar mai are nevoie încă de o săptămână pentru a fi apt sută la sută. Cum am mai spus, Coco este singurul dintre jucătorii nou veniți care va face parte din lotul echipei”, a spus Andrea Mandorlini, la conferința de presă de dinaintea confruntării din SuperLigă.

Partida dintre Metaloglobus și CFR Cluj se joacă la Clinceni, cu începere de la ora 21.30.

