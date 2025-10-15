SPORT

Mandorlini: ”E foarte important să câștigăm cu Csikszereda, să arătăm continuitate”

15 octombrie 20250 commentarii

După pauza prilejuită de meciurile naționalei din preliminariile Campionatului Mondial, se reiau și partidele din SuperLiga României. Iar primul va avea loc joi, la Miercurea Ciuc, între echipa gazdă Csikszereda și CFR Cluj. Meciul este restanță din etapa a cincea, atunci când feroviarii au cerut amânarea partide pentru a putea pregăti meciurile cu Braga din Europa League.

Andrea Mandorlini, antrenorul echipei din Gruia, a vorbit miercuri, la conferința de presă de dinaintea restanței cu Csikszereda, de importanța partidei, și a declarat că echipa sa trebuie să arate continuitate în evoluția, și, după victoria cu Hermannstadt din etapa trecută, să câștige meciul de joi.

”A fost foarte importantă pentru noi victoria cu Hermannstadt, din etapa trecută, însă fiecare meci are propria istorie. Dar, e și mai important să arătăm continuitate, să legăm acest succes cu o nouă victorie în meciul cu Csikszereda. E o echipă care a reușit prima victorie în ultima etapă, e pe un trend pozitiv. Se câștigă greu cu ei, nici pentru FCSB n-a fost ușor, dar, repet, trebuie să continuăm evoluția bună din partida cu Hermannstadt.

Au revenit aproape toți jucătorii de la loturile naționale. Joi mă voi baza pe cei care s-au antrenat aici, ne-am antrenat bine în această perioadă.

Suntem cu toții mulțumiți de felul în care Louis Munteanu a evoluat pentru naționala României, a și dat gol cu Moldova. E un jucător important, a jucat mult și meciul trecut din campionat, ne așteptăm de la el să înscrie și în această partidă. Ne bazăm sută la sută pe el. Pentru el este important să fie bine mental şi să-şi pună calităţile în serviciul echipei. Nu este nevoie să vorbim prea mult de Louis, este un jucător care a demonstrat, care a avut oferte. În acest moment el trebuie să joace bine pentru club şi să continue să marcheze”, a declarat Andrea Mandorlini, înaintea meciului cu Csikszereda.

Dacă se va impune la Miercurea Ciuc, CFR Cluj va trece în clasament peste FCSB și marea rivală din Cluj, Universitatea, iar pe Farul o poate depăși la golaveraj și astfel ar ajunge pe poziția a noua, ladoar trei puncte de locurile din play-off.

Partida dintre CFR Cluj și Csikszereda, prima în istoria întâlnirilor directe dintre cele două formații, e programată joi, de la 20.30.

 

