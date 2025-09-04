ADMINISTRAȚIE

Mănăstirea Nicula e aproape complet finalizată după două decenii de așteptare

4 septembrie 20250 commentarii

După mai bine de 20 de ani de așteptare, Mănăstirea Nicula din comuna Fizeșu Gherlii este mai aproape ca niciodată de a fi complet finalizată. Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesară continuării lucrărilor la clădirea mănăstirii, un gest care vine să sprijine unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ortodox din județ.

„Deși construirea clădirii Mănăstirii Nicula a început acum mai bine de 20 de ani, lucrările au suferit întârzieri și întreruperi, cauzate, în principal, de lipsa fondurilor necesare. Îmi doresc ca autorizația emisă de noi să contribuie la finalizarea cât mai rapidă a lucrărilor ce vizează această Sfântă Mănăstire”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Până în prezent, au fost realizate doar lucrările de structură – fundația, structura de rezistență, șarpanta și învelitoarea – precum și o parte din finisaje. Noua autorizație va permite finalizarea integrală a clădirii, inclusiv lucrările de amenajare interioară și exterioară și montarea instalațiilor necesare funcționării edificiului.

Valoarea estimată a lucrărilor rămase depășește 4.000.000 de lei, iar durata proiectului este de aproximativ 24 de luni. Autoritățile locale speră ca, odată finalizată, mănăstirea să devină nu doar un loc de reculegere și rugăciune, ci și un reper cultural și turistic important pentru județ.

Mănăstirea Nicula are o istorie impresionantă și o tradiție spirituală valoroasă, fiind vizitată anual de mii de pelerini. Finalizarea lucrărilor va consolida statutul acesteia ca punct central al vieții religioase și culturale din zonă.

Prin sprijinul acordat de Consiliul Județean, comunitatea locală și credincioșii primesc un semnal clar: patrimoniul spiritual și tradițiile ortodoxe sunt priorități pentru autorități, iar investițiile în astfel de obiective au un impact pe termen lung asupra vieții comunității.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ilie Bolojan le cere prefecților să verifice dacă primăriile și consiliile județene au declarat corect datele privind angajații

Transport public gratuit pentru elevi în anul școlar 2025-2026 la Cluj-Napoca și în zona metropolitană

Consiliul Județean Cluj asfaltează integral drumul județean DJ 107N din zona montană

Primăriile din județul Cluj care pierd personal în scenariul propus de Bolojan

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.