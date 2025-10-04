Actualitate

Majoretele din Gherla premiate la nivel european

4 octombrie 20250 commentarii

Tinerele fete ale echipei de majorete ”Queens Dancing” din municipiul Gherla se afirmă și în această toamnă. Conform tradiției, participările la Campionatul European aduc un nou succes pentru reprezentantele orașului clujean, apreciate la nivelul continental. Zilele trecute cele 91 de componente ale grupării sportive conduse de antrenoarea Andreea Sabo au onorat întrecerile Campionatului European de majorete desfășurate în localitatea Bar din Muntenegru.

Așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, talentatele fete din urbea de pe Someș au avut o evoluție superbă, obținând numai locuri fruntașe, din care 10 titluri de campion european. O performanță excelentă, care aduce numai bucurii și satisfacții părinților acestor fete minunate, dar și întregului oraș, Gherla, devenind astfel un puternic centru al acestei discipline sportive de care auzim numai și numai de bine. Merită pe deplin să înșirăm numele componentelor Asociației Sportive Invictus Gherla care au urcat pe podiumul de premiere: La precadete. Solo Kids; Goron Maia – locul I, Duo: Feher Maria, Șleam Teodora – locul I, Scena Parada Marș Kids – locul II. La Cadete Queens Dancing Solo Cadete QD: FIlipaș Andra- loc II, Duo Cadete QD: Cadar Anya – Arion Sofia – Loc I, Trio Cadete QD: Albăstroiu Carina, Cutuș Alexia, Șleam Carina – loc I, Scena Parada Marș Cadete QD – Loc II. La Blue Angels: Solo Cadete: Zamfir Maria – Loc III, Duo Cadete: Micu Maria, Mitraș Eliza – loc III, Trio Cadete: Sacu Maria, Deac Soler, Socaci Miriam – loc II. Scena Parada Marș Cadete BA; loc III. La Junioare Solo: Zamfir Maria – Loc III, Duo: Loșonți Alma, Szegedi Andreea – loc II, Trio: Sabo Maya, Enyedi Roberta, Filep Eliza – loc I, Echipă junioare – loc I. La Senioare Muza Danisa – loc I, Duo: Sabo Carla, Sabo Melyssa – loc I, Trio: Morariu Narcisa, Toroman Irina, Lungu Karina – Loc I, Echipa senioare- loc I. Rezultate mult superioare edițiilor precedente ale europenelor, gherlencele devenind astfel adversare de temut pentru concurentele viitoare, deoarece campionatul continental din 2026 are loc în țara noastră.

Fiecare pas, fiecare rotire și fiecare sincronizare perfectă au fost pline de emoție și pasiune. Majoretele din Gherla nu doar au dansat, ci au simțit muzica în tot corpul, transformând scena într-un spectacol de neuitat. Felicitări întregii delegații!

Szekely Csaba

