ECONOMIE

Majorarea plafonului TVA are implicații ample

11 septembrie 20250 commentarii

 

Majorarea plafonului de TVA pentru întreprinderile mici reprezintă o măsură cu implicaţii mai ample şi obligaţii mai stricte decât ar părea la prima vedere, atrag atenţia reprezentanţii companiei de consultanţă PwC România. Aceştia susţin că, deşi la o primă vedere pare un act normativ care vizează statutul de întreprindere mică prin majorarea plafonului de TVA, în fapt, Ordonanţa Guvernului 22/2025 aduce schimbări mai ample şi cu obligaţii mai stricte. Actul normativ introduce o serie de modificări în materie de TVA, cu impact direct asupra întreprinderilor mici şi prestatorilor de servicii, precum extinderea regimului special de scutire în cadrul UE şi redefinirea locului prestării serviciilor.

Concret, începând cu 1 septembrie 2025, se redefineşte statutul de întreprindere mică în contextul aplicării regimului special de scutire de TVA prin majorarea plafonului de scutire de la 300.000 lei la 395.000 lei.
Astfel, deşi plafonul pentru aplicarea regimului special de scutire creşte, obligaţiile contribuabililor devin mai stricte: este eliminată perioada de „graţie ” de o lună în vederea solicitării înregistrării în scopuri de TVA. Prin noile modificări, persoanele impozabile care aplică regimul de scutire de TVA vor fi obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în ziua depăşirii plafonului; TVA se va colecta începând cu tranzacţia care determină depăşirea plafonului de scutire TVA; dispare perioada de 10 de zile pentru formalităţile de înregistrare – obligaţia intervine imediat; facturile emise fără TVA care au condus la depăşirea plafonului trebuie corectate, astfel încât beneficiarii să poată exercita dreptul de deducere conform prevederilor legale.

Potrivit reprezentanţilor companiei de consultanţă, regimul special de scutire de TVA destinat întreprinderilor mici a fost extins la nivelul Uniunii Europene prin transpunerea Directivei (UE) 2020/285. Noile reglementări permit întreprinderilor mici să aplice acest regim special de scutire de TVA şi în alte state membre decât cel de stabilire. Astfel, contribuabilii care desfăşoară activităţi transfrontaliere beneficiază de posibilitatea aplicării regimului special de scutire de TVA în alte jurisdicţii europene, dacă cifra lor de afaceri anuală agregată la nivelul UE nu depăşeşte plafonul de 100.000 euro şi dacă cifra de afaceri efectuată în statul membru nu depăşeşte plafonul de scutire de TVA aplicabil acelui stat membru. De asemenea, contribuabilii din alte state membre pot aplica aceeaşi scutire în România, dacă respectă aceleaşi condiţii.

Totodată, ordonanţa aduce modificări cheie care vizează definirea locului efectiv al prestării serviciilor, element esenţial în locului de impozitare a TVA. Pentru tranzacţiile (B2C) realizate între persoane impozabile (prestatori) şi persoane neimpozabile (consumatori finali), locul prestării serviciilor va fi în funcţie de modul prestării acestor servicii, astfel: pentru serviciile legate de activităţi culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment, târguri, expoziţii şi alte activităţi similare desfăşurate într-un spaţiu fizic – locul de impozitare a TVA va fi în statul unde are loc evenimentul; dacă aceleaşi servicii menţionate anterior sunt prestate virtual/digital – locul de impozitare a TVA va fi în statul unde beneficiarul este stabilit sau are domiciliul. Pentru tranzacţiile de tip B2B care au loc exclusiv între persoane impozabile, se menţine principiul conform căruia locul de impozitare a TVA este în statul unde se desfăşoară efectiv evenimentul.

