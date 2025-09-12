ECONOMIE

Mai puține autorizații de construire față de anul trecut

12 septembrie 20250 commentarii

În luna iulie 2025, în județul Cluj s-au eliberat 123 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 76 autorizații mai puține decît în luna iulie 2024 și cu 41 autorizații în plus față de luna anterioară . În raport cu luna iunie 2025, numărul autorizațiilor de construire au crescut în mediul urban cu 138,1%, precum și în mediul rural, cu 19,7% . În perioada ianuarie – iulie.2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate pe total județ a fost de 728, cu 146 autorizații mai puține comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024. Reducerea numărului de autorizații eliberate s-a înregistrat în mediul rural (-209 autorizații), în timp ce în mediul urban a avut loc o creștere a acestora (+63 autorizații).

