Magazine sigilate și amenzi de 10.000 lei pentru vânzare de produse interzise minorilor

7 octombrie 20250 commentarii

Șase magazine alimentare din oraș au fost închise temporar, iar angajații amendați, după ce au fost prinse vânzând țigări, alcool sau energizante minorilor. Ultimul caz, surprins de polițiștii locali la prima oră a dimineții, a avut loc la un magazin Carrefour Express. Primăria Cluj-Napoca dă asigurări cu verificările vor continua.

De la începerea anului școlar și până în prezent, polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție comercială au continuat verificările privind respectarea interdicției comercializării către minori a băuturilor alcoolice, a țigărilor, a țigaretelor electronice și a băuturilor energizante.

Astfel, în data de 07.10.2025, la ora 07,07, polițiștii locali au constatat faptul că o angajată a magazinului „Carrefour Express” Aurel Vlaicu a comercializat un pachet de țigări și o băutură energizantă unui minor în vârstă de 17 ani.

Din cauza nerespectării prevederilor Legii nr. 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificările și completările ulterioare, societatea comercială în cauză a fost sancționată contravențional cu amenda de 10.000 lei și cu măsura complementară de suspendare a activității pentru o perioadă de 30 de zile, materializată prin aplicarea de semne distinctive cu valoare de sigiliu.

De asemenea, vânzătoarea în cauză a fost sancționată contravențional cu amenda de 10.000 lei, aplicată în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea obligației de a solicita consultarea unui act de identitate.

Menționăm faptul că de la începutul anului 2025 și până în prezent, 6 magazine alimentare au fost sancționate contravențional și sigilate pe o perioadă de 30 de zile, pentru comercializarea de țigări, respectiv țigarete electronice către minori.

