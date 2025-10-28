ADMINISTRAȚIE

Lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 107J, derulate de Consiliul Județean

28 octombrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a demarat lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 107J, pe sectorul de drum care pornește de la intersecția cu DJ 107M și traversează localitatea Finișel. Intervențiile vizează un tronson de aproximativ 11,4 kilometri, cuprins între pozițiile kilometrice 0+000 și 11+400.

Potrivit administrației județene, obiectivul principal al acestor lucrări este îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea gradului de siguranță pentru participanții la trafic. Zona în cauză are o importanță turistică și strategică, oferind o legătură alternativă către drumul județean DJ 107N, care conduce spre Mănăstirea „Înălțarea Domnului” din Muntele Rece.

„Importanța lucrărilor e dată de faptul că acest drum județean străbate o zonă montană spectaculoasă, reprezentând în același timp și o legătură alternativă cu drumul județean DJ 107N spre Mănăstirea ‘Înălțarea Domnului’ din Muntele Rece”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lucrările de întreținere includ frezarea zonelor de carosabil deteriorate, plombări cu îmbrăcăminți asfaltice, tratarea burdușirilor și tasărilor, precum și colmatarea rosturilor. De asemenea, echipele intervin pentru curățarea platformei drumului de materialele aduse de viituri și pentru asigurarea scurgerii apelor prin curățarea șanțurilor, rigolelor și podețelor. Se vor efectua și lucrări de prelungire a podețelor, tăiere a vegetației din vecinătatea drumului, întreținere a drumurilor laterale, precum și refacerea timpanelor și a camerelor de cădere deteriorate.

În această etapă, accentul este pus pe refacerea suprafeței de rulare prin frezarea și plombarea zonelor afectate, operațiuni menite să îmbunătățească condițiile de circulație până la finalizarea întregului program de întreținere.

Prin aceste intervenții, Consiliul Județean Cluj urmărește nu doar reabilitarea infrastructurii, ci și valorificarea potențialului turistic al zonei montane Finișel – Muntele Rece, oferind condiții mai sigure și mai confortabile pentru locuitori și vizitatori deopotrivă.

 

