Lucrări de amenajare a malurilor Someșului Mic la Gherla

30 octombrie 20250 commentarii

În ultimii ani, pe raza municipiului Gherla s-au realizat mai multe lucrări de reamenajare a malurilor Someșului. Intervențiile au început pe malurile Canalului Someș, care traversează parcul mare, iar recent, la capătul parcului, un excavator și mai mulți muncitori intervin pe albia Someșului Mic, în zona de agrement cu ștrandul situat la marginea municipiului.

În această zonă, în ultimii 15 ani, pe mijlocul apei s-a format o insuliță din aluviunile aduse de râu, acoperită treptat de vegetație. Fenomenul, surprins în imagini de arhivă încă din 2010, a afectat scurgerea normală a apei și a deviat curentul către maluri. Insula a crescut atât de mult încât unora le-a trecut prin minte chiar înființarea unor locații de alimentație publică. Abia în 2025 autoritățile au decis să intervină pentru a corecta situația.

Lucrările sunt realizate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj și au ca scop punerea în siguranță a malurilor Someșului Mic și a digului de apărare din municipiu. Investiția se execută în bazinul hidrografic Someș, pe cursul de apă Someșul Mic (cod cadastral II-1.31), și vizează consolidarea malurilor și a banchetei digului existent.

În ultimii ani, în albia minoră a Someșului Mic s-au acumulat sedimente care au format o deponie, determinând devierea firului apei spre maluri și punând în pericol bancheta digului de apărare împotriva inundațiilor de pe malul drept, precum și terenurile agricole de pe malul stâng. Obiectivul „Îndiguire râu Someșul Mic la Gherla”, conform Anexei 12 la H.G. nr. 1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, se află în administrarea A.N. „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj.

Lucrarea este inclusă în lista punctelor și sectoarelor vulnerabile ale cursurilor de apă din județul Cluj, aferente bazinului hidrografic Someș, și se execută conform Programului de Gospodărire a Apelor 2025. Pentru diminuarea riscului de degradare și surpare, se efectuează lucrări de terasamente, astfel încât firul apei să fie dirijat prin centrul secțiunii albiei. Termenul de execuție pentru lucrările actuale este 30 noiembrie 2025.

Este important de amintit că inundațiile din 1970 au produs pagube mari în orașul Gherla, iar pe atunci s-a amenajat și digul Someșului, care protejează localitatea de ieșirea râului din matcă. De atunci, nu s-au mai înregistrat probleme semnificative în acest sens.

