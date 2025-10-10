EXTERNE

Lovitură grea pentru Donald Trump! Cine a câștigat Nobelul pentru Pace

10 octombrie 20250 commentarii

Maria Corina Machado, din Venezuela, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agențiilor de presă internaționale.

Proaspăta laureată a câștigat alegerile primare pentru  prezidențialele din 2024, dar a fost  descalificată de autoritățile guvernamentale. Machado se ascunde de atunci, temându-se pentru libertatea și chiar pentru viața sa.

La Premiul Nobel pentru Pace din acest an au fost nominalizate organisme precum Curtea Penală Internațională sau Agenția ONU pentru refugiații palestinieni (URWA) și comisarul său general Philippe Lazzarini.

Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet format din cinci membri, aleși pentru un mandat de șase ani de parlamentul norvegian (Stortinget), și singurul care se decernează la Oslo, premiile pentru celelalte categorii fiind acordate la Stockholm.

AGERPRES

