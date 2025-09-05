Actualitate

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002

5 septembrie 20250 commentarii

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare, ridicate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Astfel:autovehiculul marca Audi, de culoare negrucu nr. de înmatriculare M 8651 VX, aflat pe strada Izlazului nr. 30; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Ileana Cosânzeana nr.2; autovehiculul marca Audide culoare negrucu nr. de înmatriculare GU 813 NV, aflat pe strada Plevnei nr.129; marca Dacia Logan, de culoare alb, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada drum Sf. Ion nr. 138-140; marca Dacia, de culoare gașben, cu nr. de înmatriculare CJ 33 COV, aflat pe strada Nădășel nr.29, autovehiculul marca Renault, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Donath nr. 146; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nădășel nr.29; autovehiculul marca Opel, Corsa de culoare gri, fără nr. de înmatriculare , aflat pe strada Aurel Vlaicu nr.38.

