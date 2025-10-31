ADMINISTRAȚIE

Linii de transport speciale către cimitirele din Cluj-Napoca

31 octombrie 20250 commentarii

Primăria municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca au anunțat înființarea a două linii de transport speciale, valabile în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, pentru a facilita accesul cetățenilor către cimitirele din oraș cu ocazia comemorării celor dragi.

Noile rute, denumite L8S și L39S, vor fi operaționale timp de trei zile, oferind clujenilor opțiuni suplimentare de deplasare.

Traseele Liniilor Speciale:

• L8S: Va face legătura între stația Constantin Prezan (cartierul Mărăști) și Cimitirul Moș Ion Roată (cartierul Someșeni).

• L39S: Va circula între stația Piața Mihai Viteazul Est (str. I.P. Voitești) și Cimitirul Pomet (Valea Chintăului).

Cursele speciale pe ambele linii vor avea plecări din oră în oră, în intervalul orar 10:00 – 20:00.

Suplimentare pe Liniile Existente pe 1 Noiembrie

În plus față de liniile speciale, în data de 1 noiembrie – Ziua Morților – CTP Cluj-Napoca va suplimenta numărul de mijloace de transport în comun pe mai multe rute importante:

• Autobuze: Liniile 24B, 31, 35 și 43B.

• Troleibuze: Liniile 6 și 25.

Cetățenii sunt sfătuiți să consulte programele detaliate de circulație pe site-ul oficial al CTP, www.ctpcj.ro, sau în aplicația de mobil gratuită Tranzy. Măsura vine în sprijinul clujenilor pentru a asigura o deplasare cât mai fluentă în zilele cu trafic intens către locurile de odihnă veșnică.

