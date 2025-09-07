SPORT

Liga a III-a: Sănătatea Cluj, victorie în derby-ul județului

7 septembrie 20250 commentarii

Sănătatea Cluj și Unirea Dej s-au întîlnit, în weekend, într-un meci din cadrul etapei a doua  a seriei VIII din liga a III-a. Derby-ul județului s-a încheiat cu victoria ”virușilor verzi”, la capătul unui meci spectaculos, cu cinci goluri, scor 3-2, toate golurile fiind reușite în prima repriză. Scorul a fost deschis de oaspeți, în minutul 3,  prin Andrei Istrate. Clujenii au egalat prin Raul  Șaroși în minutul 26, după patru minute dejenii preluând din nou conducerea prin reușita lui Octavian Ursu. Gazdele au egalat din nou în minutul 26 prin Mihai Bonț, iar căpitanul Raul Șaroși a dus Sănătatea în avantaj în minutul 39. Pentru Unirea a fost al doilea eșec consecutiv în campionat.

Au jucat:

Sănătatea: Bălgrădean – Creț,  Rusu, Core, Fărcășan –  Gaddo, Șaroși, Besang (89 Vescan), Crisan (83 Vitan) – Mare (89 Goga), Bonț

Unirea Dej: Mociu – Pintilei, Negru, Cosma, Lariones (83 Georgiu) – Băbuțan (89 Uțiu), Mihai (65 Tica), Bădău (74 Sucitu) – Oltean (74 Dumitru) – Ursu, Istrate.

Szekely Csaba

