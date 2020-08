Liderul senatorilor liberali acuză tridentul PSD-ALDE-Pro România

POLITICA Articol scris in EVENIMENT

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat miercuri că majoritatea PSD – ALDE – Pro România a sabotat „în mod deliberat” Guvernul Orban de la nivel parlamentar.

„În plan parlamentar, majoritatea PSD – ALDE – Pro România a avut două priorităţi: să legifereze iniţiative populiste cu pronunţat caracter electoral, iar cea de a doua – să golească de conţinut toate ordonanţele şi proiectele de lege iniţiate de Guvern. Practic, Guvernul Orban a fost sabotat de la nivel parlamentar într-o manieră deliberată, în care sănătatea românilor, bunăstarea României, în care toate aceste sintagme care sună bine nu au fost nimic altceva decât declaraţii, declaraţii, declaraţii…, începând de la tot felul de legi care nu făceau altceva decât să îngrădească atribuţii fireşti ale Guvernului, în calitatea lui de administrator al treburilor statului, şi terminând cu respingerea unor ordonanţe necesare, modificarea lor, golirea lor de conţinut”, a spus Fenechiu, în plenul Parlamentului. În opinia senatorului liberal, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, deoarece candidează la şefia social-democraţilor şi urmează alegerile locale, trebuie să arate propriului partid „cât de ticălos este Guvernul Orban”. „Ştim că alegerile locale bat la uşă. Dacă cumva nu am şti, am deduce lesne lucrul ăsta ascultând retorica PSD, Pro România, ALDE. Ştim că domnul Ciolacu candidează la şefia PSD. Dacă nu am şti, am deduce lesne ascultând retorica domnului Ciolacu. Ştim şi că vă e frică de votul românilor, se vede, dar dumneavoastră sunteţi cei care, prin lege, aţi stabilit data alegerilor locale.Sunt convins că domnia sa trebuie să arate cât de ticălos este Guvernul Orban, cât de multe nenorociri a făcut Guvernul Orban, cât de multe soluţii are PSD astăzi, uitând, probabil, că Guvernul Orban vine după ani buni de guvernare PSD în care guvernele lui Liviu Dragnea au reuşit să le arate românilor ce înseamnă ‚bunăstarea’ PSD-istă. Uită domnul Ciolacu şi mare parte din colegii de la PSD că avem astăzi Guvernul Orban tocmai datorită faptului că românii au adus o moţiune de cenzură împotriva PSD şi împotriva majorităţii constituite de PSD”, a adăugat Fenechiu. Potrivit acestuia, în planul comunicării publice, PSD „a bagatelizat şi ridiculizat pericolul virusului SARS-CoV-2 şi a cântat prohodul Guvernului”, anunţând din 7 aprilie „celebra” moţiune care urmează să fie depusă când pandemia încetează. „Ne bucură că pe 17 august vom afla din moţiunea de cenzură care e maniera în care putem constata că pandemia nu mai este un pericol. Credem că românii sunt suficient de inteligenţi ca să înţeleagă că moţiunea de cenzură nu este decât un gest democratic, altminteri, constituţional, dar care, în pragul alegerilor, nu este altceva decât o mişcare electorală, populistă şi credem că pe data pe 27 august se va vedea la vot cine trece examenul votului – cei care susţin Guvernul sau cei l-au blocat şi îi cântă astăzi prohodul”, a susţinut Daniel Fenechiu.